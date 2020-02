उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भड़की हिंसा ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया है। इस साम्प्रदायिक हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर बुधवार को 20 पर पहुंच गई है। जीटीबी अस्पताल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मंगलवार को मरने वाले लोगों की संख्या 13 बताई गई थी। हालात पर काबू पाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा देखते ही गोली मारने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में कर्फ्यू जैसा माहौल है।

दिल्ली हिंसा की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। लोग हिंसा की तस्वीरों पर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हैदर और माचिस जैसी फिल्में बनाने वाले मशहूर फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने एक ट्वीट किया है। विशाल भारद्वाज का ये ट्वीट वायरल हो रहा है।

दरअसल दिल्ली में हो रही हिंसा पर विशाल भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा- अंडा मछली छूकर जिनको पाप लगे, उनका पूरा हाथ लहू में डूबा है। दिल्ली में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है।

अंडा मछली छूकर जिनको पाप लगे

उनका पूरा हाथ लहू में डूबा है

It’s so sad to see what’s happening in the capital of our country. — Vishal Bhardwaj (@VishalBhardwaj) February 25, 2020

विशाल भारद्वाज के इस ट्वीट पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। विशाल को ट्रोल करने वाले लोग उनके ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिख रहे हैं कि आपका ये ट्वीट एकतरफा है। ऐसे लोगों ने लिखा कि जो लोग अंडे मछली से दूर रहते हैं वो क्या किसी का भी शिकार बन जाएं। ऐसे लोग उनके हिंदू ब्राह्मण होने पर भी सवाल उठा रहे हैं।

ट्रोल्स विशाल भारद्वाज के इस ट्वीट पर ये भी लिख रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इमरान खान प्यारा लगता है लेकिन अपने ही लोग बेगाने लगते हैं। कुछ ने लिखा कि यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो कभी हमारा फेवरेट फिल्ममेकर हुआ करता था वो ऐसी बातें बोल रहा है।

मतलब जिनका गुजारा अंडा मछली माँस पर हो

वो मेरा माँस खा जाएं तो कोई बात नहीं। काफी विशाल हैं आपके विचार

बात आपकी एकतरफा हो गई — हिन्दूराष्ट्र का वैध नागरिक (@Pt_RakeshD) February 25, 2020

I cant believe my favorite director is taking side of jihadis. Shame on you. Aak Thoo — Lyfe Ghosh (@Lyfeghosh) February 25, 2020

कमाल के इन्सान हो आप हम मांसाहार से दूर रहते है तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी का शिकार बन जाए कोई हमें खा जय संविधान में भी कानून है अपने ओर अपने परिवार की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है अपने बचाव में किसी को मारा जाय तो अपराध नहीं है तुम तो नक्सली विचार धारा के लोग हो — रणजीत सिंह (@ranjitksingh197) February 25, 2020

Yeh ek aur aaya. Iska bhi wahi Anurag Kashyap waala dukh hai..Pension band kar di yogji nae.

Jab 2 mahine sae logo ko hadka raha tha tab muh mein iske fevicol tha. — #NPR_NRC_ComingSoon (@saransh2334) February 26, 2020

Bhardwaj.. bas naam ke hi ho. — Captain Marvel (@masterstuff2) February 25, 2020

आप तो बड़े “कमीने” निकले !! — Manoj Agrawal (@manoj_indore) February 25, 2020

@DelhiPolice @CyberDost @HMOIndia this person is spreading hate against vegetarian hindus.

Instead of asking tough action against actual rioters he is blaming victims. — Ravishankar (@intruder6121) February 25, 2020

बता दें कि सीएए के समर्थक और सीएए विरोधियों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में झड़प हो गई। हिंसा बढ़ते बढ़ते इस कदर पहुंच गई कि इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया है। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्सटेबल की मौत भी हो चुकी है। दो आईपीएस अफसर भी घायल हुए हैं।

