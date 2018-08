पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ विवादित ट्वीट कर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूर्व पीएम को ‘फादर ऑफ मॉब लिंचिंग’ बताया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘भारत में मॉब लिंचिंग के पिता को श्रद्धांजलि।’ ये ट्वीट 20 अगस्त को किया गया। इसी दिन राजीव गांधी की जयंती थी। भाजपा प्रवक्ता यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट के जरिए ऑनलाइन सर्वे कराया। इसमें लोगों से पूछा गया कि किसने सबसे ज्यादा मासूम भारतीयों को मारा? इसके ऑप्शन थे अजमल कसाब (2008 में मुंबई आतंकी हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी, जिसे बाद में मौत की सजा दी गई।), अफजल गुरु (संसद पर आतंकी हमले का गुनाहगार, बाद में फांसी की सजा मिली।) और राजीव गांधी (31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक देश के अलग हिस्सों में सिख विरोधी दंगे हुए तब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे।) इस सर्वे में करीब 89 फीसदी लोगों ने राजीव गांधी को निर्दोष मासूमों का गुनाहगार माना है। यहां बता दें कि जनसत्ता ऑनलाइन किसी भी तरह इस ट्वीट या इसके सर्वे का समर्थन या इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

भाजपा प्रवक्ता के इन ट्वीट्स के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर उनके खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही एक ट्वीट में लिखा गया कि वो राजीव गांधी को मॉब लिंचिंग से जोड़कर खुद के राजनीतिक सफर पर विराम लगा रहे हैं। इस ट्वीट के जवाब में बग्गा ने लिखा है, ‘अगर एक हत्यारे को हत्यारा कहने से मेरी राजनीति पर कोई फर्क पड़ता है तो मुझे ऐसे राजनीति की कोई चाहत नही है। राजीव गांधी हत्यारा था, और देश उसे हत्यारे के रूप में ही याद रखेगा।’

भाजपा प्रवक्ता के विवादित ट्वीट पर असम कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने भी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आप अपने प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा के इस ट्वीट से असहमत है तो कार्यवाही करिए। कार्यवाही नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आप सहमत है और आप की पार्टी की यह लाईन है।’ इसके जवाब में बग्गा ने एक और ट्वीट कर लिखा, ‘अरे क्या अखिलेश बाबू, इंग्लिश में कहे तो तकलीफ हो गया, चलो हिंदी में कह देते हैं। ‘राजीव गांधी हत्यारा है’ ‘राजीव गांधी दंगाई है’ ‘राजीव गांधी के हाथ 10,000 सिखों के खून से रंगे है।’

Tribute to the Father of the Mob Lynching in India #RajivGandhi

