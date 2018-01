मनोज तिवारी ने वीडियो पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को बताया नक्सली, लोगों ने कर दिया ट्रोल

दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार सुबह बीजेपी और आप के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बैठक होनी थी। बीजेपी नेता सीलिंग पर मीटिंग करने केजरीवाल के आवास पर पहुंचे भी। लेकिन सीएम के घर इस बैठक में ही आप और बीजेपी नेताओं के बीच संग्राम छिड़ गया। विवाद निपटाने की चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के बीच बात बिगड़ गई और बहस शुरू हो गई। इसके बाद बीजेपी नेता मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। सांसद मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी नेताओं ने आप नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। सड़क पर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया में उन्हें शहरी नक्स्ली करार दे दिया है। इस बयान के बाद मनोज तिवारी को लोग ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं।

उत्तरी-पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो को पोस्ट कर मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडों से बीजेपी नेताओं पर हमला करवा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अपने इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल को शहरी नक्सली तक कह दिया।

सांसद मनोज तिवारी के इस ट्वीट पर कुछ लोग उनसे सहमति जता रहे हैं वहीं बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जो उन्हें भला-बुरा लिख रहे हैं। ऐसे लोग एक मुख्यमंत्री को इस तरह से नक्सली कहने को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

दंगे कराने में माहिर बीजेपी वाले है और नक्सली AK को बोल रहे हो नचनिया अंकल — Eklakh Ansari (@aklakh_ansari) January 30, 2018

bjp all behind this सब कुछ कर लिया जब courraption में नहीं फसा पाए तो अब डांसर बाबू को भेज दिया नौटंकी करने लानत है मोदी पे — Dipkjnt (@Dipkjnt) January 30, 2018

hahahahhahaah jokeerrr manoj tiwari — GR (@GIMPIRAWAL) January 30, 2018

tujhe dolly bindra dhund rahi hai — Intekhab Ahmed (@Intekhab_BME) January 30, 2018

गुरु गाने मे तो गजब हो तुम लेकिन बाकी जगह गोबर कर देते हो। — Nilesh Mishra (@Nilesh_RM) January 30, 2018

Khud to kuchh kar nahi rahe ho

Jo kar raha hai usko naxli bolte ho video me dikh raha hai bina baat kiye bhag rahe ho… — Chetan Dubey (@ChetanD14996158) January 30, 2018

The word u use Naxalite for a CM itself shows who is actual Naxalite. Bhag kyu gye Tiwari जी गए चौबे जी बनने दुबे जी बन के आ गए । — Sk (@skumarmishra) January 30, 2018

Maara nahi tumko ??

Bawana ki maar bhul gye nachaniya tiwari — Akash मल्होत्रा (@akash_d21) January 30, 2018

गाना गा कर सुना देते,,,,,, उन लोगों का मनोरंजन हो जाता है,,,, आप कुटाई से बच जाते — Alok Rathoure (@rathourealok) January 30, 2018

Are tum logo ko to jutte se marna. Chahie tha — S S S (@hachiko0786) January 30, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App