दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका है। अब 8 फरवरी को दिल्ली की जनता अपने लिए आगामी सरकार का चयन मतदान कर चुनेगी। 11 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है यह तो समय के गर्भ में छुपा हुआ है लेकिन इस चुनावी दंगल में कूदी सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आशवस्त है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से उनपर विश्वास दिखाएगी और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी को भी उम्मीद है कि लंबे समय बाद वो एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। इसी कड़ी में संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स बीजेपी की चुटकी ले रहे हैं।

दरअसल हुआ ये कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानि गुरुवार 6 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया। संबित पात्रा ने ट्वीट में लिखा- अबकि बार 45 पार. #BJP45PlusInDelhi.

संबित पात्रा के इस ट्वीट पर बीजेपी समर्थक अपनी रजामंदी दिखा रहे हैं तो वहीं तमाम यूजर्स ऐसे हैं जो संबित पात्रा को ट्रोल कर रहे हैं। संबित के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी ऐसे लोग तंज कस रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंस से 45 सीटें पाने की बात कर रहे हैं, लगता है मोटा भाई ने EVM सेट कर दी क्या? लोग संबित पात्रा के 45 सीटों के दावे पर फनी मीम्स भी बनाकर शेयर कर रहे हैं। ऐसे लोग संबित के दावे को एक बढ़िया चुटकुला बता रहे हैं।

Abki baar school ja na yar …

See the word “ABKi” in ur tweet

— Rishi (@SunoRishi) February 6, 2020