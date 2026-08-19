दिल्ली के अशोक विहार इलाके से दिनदहाड़े लूट की खभर सामने आई है, यहां बुधवार को चार लोगों ने एक घर में घुसकर महिला को कथित तौर पर चाकू दिखाकर धमकाया और उसके हाथ-पैर बांधकर करीब 75 लाख रुपये की नकदी लूट ली। मामले में पुलिस ने बताया कि बुधवार को अशोक विहार थाने में एक महिला ने ई-ब्लॉक, फेज-1 स्थित एक घर में लूट की सूचना दी।

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि चार लोग जबरन घर में दाखिल हुए और पीड़ित महिला को चाकू दिखाकर धमकाया।

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क्या है पूरा मामला? चाकू दिखाकर बांधे हाथ-पैर

उनके मुताबिक, आरोपियों ने महिला के हाथ-पैर बांध दिए और करीब 75 लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि महिला को मामूली खरोंचें आई हैं और उसकी मेडिकल जांच कराई गई है।

पुलिस ने दर्ज किया केस, शुरू की जांच

इस संबंध में अशोक विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 309(4) (लूट), 309(6) (लूट के दौरान चोट पहुंचाना), 311 ( लूट या डकैती के दौरान किसी व्यक्ति की हत्या करने या उसे गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और मामले की जांच जारी है।

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दिल्ली में लूट की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के समय नकदी घरों में ज्यादा रखी जाती है, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। क्राइम एक्सपर्ट्स का मानना है कि घर में बड़ी रकम रखने की बजाय बैंक या डिजिटल लेनदेन सुरक्षित विकल्प है। साथ ही घरों में CCTV और अलार्म सिस्टम लगवाना भी जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 112 पर दें।

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