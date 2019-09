Tik Tok: शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘ओम शांति ओम’ से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली दीपिका पादुकोण ने पिछले 15 सालों में अपनी एक अलग जगह बना ली है। दीपिका ने तमाम प्रतिष्ठित फिल्मी अवार्ड्स अपने नाम किये हैं। उनकी गजब की फैन फॉलोइंग है। इसीलिए जब लोगों ने टिकटॉक ऐप पर दीपिका की तरह ही एक लड़की को देखा तो हैरान रह गए।

दरअसल सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर किंजल मोरे नाम की एक यूजर है जिसे लोग दीपिका पादुकोण की हमशक्ल बता रहे हैं। दीपिका पादुकोण जैसे मिलते कुछ फीचर्स और अदाओं के कारण ही टिकटॉक पर किंजल के फॉलोवर्स भी लाखों में पहुंच गए हैं।

किंजल आए दिन टिकटॉक पर अपने वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं। उन्हे फॉलो करने वाले फैंस कमेंट में उन्हें दीपिका की टू कॉपी बताते हैं। किंजल भी दीपिका की ही तरह अदाएं दिखाते हुए अपने वीडियोज पोस्ट करती हैं। किंजल के गालों पर भी दीपिका की ही तरह डिंपल भी पड़ते हैं।

किंजल मोरे मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उन्होंने जब से टिकटॉक पर वीडियोज अपलोड करने शुरू किये तब से वह काफी चर्चित हो गई हैं। आलम ये है कि टिकटॉक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है।

Isi se kaam chalao frens pic.twitter.com/B8blhUgOoj

— Bakwas Rider (Wear helmet at the back also) (@BakwasRadio) January 20, 2019