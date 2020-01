5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हुई हिंसा में घायल छात्रों से मिलने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जेएनयू कैंपस पहुंचीं। दीपिका ने जेएनयू हिंसा पर कहा, ‘यह देखकर मुझे गर्व होता है कि हम अपनी बात कहने से डर नहीं हैं। यह देखकर खुशी होती है कि लोग सामने आ रहे हैं और बिना किसी खौफ के अपनी आवाज उठा रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि लोग चुप न रहें, खुलकर अपने विचार व्यक्त करें।

दीपिका के जेएनयू पहुंचते ही सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। कुछ लोगों ने इसे दीपिका की राजनीति बताया तो कुछ ने उनकी फिल्म प्रमोशन का तरीका। देखते ही देखते #isupportdeepika और #boycottdeepika जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे।

जो लोग दीपिका के जेएनयू जाने का समर्थन कर रहे हैं वो लोग लिख रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ ही लोग हैं जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। वहीं जो उनके विरोध में हैं वो लोग लिख रहे हैं कि दीपिका ने भी दिखा दिया कि उन्हें जेएनयू का ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ पसंद है। ऐसे लोग दीपिका को बीजेपी विरोधी बताते हुए उनका एक पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें वह राहुल गांधी की तारीफ करते दिख रही हैं। ऐसे लोग वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि इसे देखिए और समझिए कि दीपिका जेएनयू क्यों गईं।

दरअसल जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वो साल 2010 के एक इंटरव्यू का है। इंटरव्यू में दीपिका कह रही हैं कि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती हैं। उस दौरान उन्होंने कहा था, ‘मैं राजनीति के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूं। पर जो भी थोड़ा बहुत देखती हूं टीवी पर, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, मेरे हिसाब से वो एक बेहतर उदाहरण है। वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उम्मीद है एक दिन वो खुद प्रधानमंत्री बन जाएंगे।‘

वीडियो में दीपिका ये भी कहते हुए दिख रही हैं कि, ‘मैं चाहती हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें।’ राहुल गांधी की खासियत के बारे में बात करते हुए दीपिका ने कहा था कि वो यूथ के साथ अच्छे से जुड़ते हैं और उनकी सोच व विचार पारंपरिक भी है, साथ ही भविष्यवादी दृष्टिकोण भी है। देश के लिए यह महत्वपूर्ण है।

देखें कैसे दीपिका को उनके 10 साल पुराने इंटरव्यू के जरिए ट्रोल किया जा रहा है:

Why is everyone surprised with #DeepikaPadukone supporting anti-India gang at JNU? Didn’t you know who is her real inspiration? Now, let the whole world know. Share it as much as you can. pic.twitter.com/JK5oWETb5x — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 8, 2020

Deepika Padukone has been a Rahul Gandhi fan No wonder she is seen supporting JNU over much saner voices.#boycottchhapaak #TukdeTukdeGang pic.twitter.com/FekhcxelnU — Kamal Mallik (@kamal_mallik11) January 8, 2020

When Deepika hero is Rahul gandhi You can understand what is she — .. (@F_Troll_master_) January 8, 2020

She likes Rahul Gandhi and wanted him as prime minister. Galti ho gayi @deepikapadukone galti ho gayi I kept higher expectations of you. But now I understand why you did what you did. Also, hope to see you in 2024 campaigning for Rahul as he loses again. pic.twitter.com/lzSNdMqxFn — Vinayak (@vinayak_jain) January 8, 2020

#boycottchhapaak No wonder Deepika Padukone was seen showing solidarity with JNU students who were seen doing seen doing violence recently, she is a Rahul Gandhi fan afterall pic.twitter.com/DTLXmY7B5j — Raghavendra uppar (@RNelgi) January 8, 2020

