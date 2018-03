बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपनी एक तस्वीर को लेकर ट्रोल हो रही हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब दीपिका पादुकोण श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। उस वक्त दीपिका ने अपना बैग किसी और को पकड़ा रखा था। इसी बात को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दीपिका पादुकोण बेंगलुरु से मुंबई पहुंची थीं। लेकिन उनके हाथ में बैग न देखकर किसी और के हाथों में देखकर कुछ लोगों ने यह कहते हुए निशाना साधा कि इन्हें बैग पकड़ने के लिए भी एक आदमी चाहिए। किसी ने कहा कि बड़े लोग बड़ी बातें। इस तस्वीर में दीपिका पादुकोण सादा लिबास में नजर आती हैं और वह चश्मा लगाए हुए दिखती हैं। उनके बगल में चल रहे शख्स ने उनका हैंड बैग अपने हाथ मे पकड़ रखा है।

फिल्मफेयर की दीपिका पादुकोण वाली इंस्टाग्राम की पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट में लिखा- ”वह अंतिम संस्कार में अपना बैग खुद नहीं ले जा सकती हैं, क्या वह मंद-बुद्धि हैं।” एक यूजर ने लिखा कि मय्यत में भी गोगल्स पहनके स्टाइल मारने आते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि वह शो ऑफ कर रही हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर बॉब नाम के यूजर ने लिखा- ”मिस पादुकोण अपना हैड बैग नहीं ले जा सकती हैं।” शालिनी नाम की यूजर ने लिखा- ”अगर कैरी कर लेंगी तो हाइलाइट कैसे होंगी।” एक यूजर ने लिखा- ”दीपिका पादुकोण को पीठ के दर्द की शिकायत है, यही एक कारण है कि वह अपना बैग नहीं कैरी कर रही हैं, लेकिन अज्ञानी होना अच्छी बात है।” रितिक ने लिखा- ”वह बहुत कमजोर और आलसी हैं।”

बता दें कि श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थीं, वह पिछले दिनों अपने एक रिश्तेदार की शादी मे शामिल होने के लिए दुबई गई थीं, जहां उनकी मौत हो गई। पहले उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया था, लेकिन बाद में पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि उनकी मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई। 28 फरवरी को मुंबई में श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी पहुंचे थे, दीपिका भी उन्हीं में से एक थीं।

@deepikapadukone has a back issue and that’s the only reason she is not carrying the handbag… but it’s good to be ignorant!

— Shilarze (@shilarzesTOI) March 1, 2018