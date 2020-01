अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब ब्रायंट (Kobe Bryant) की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे में उनकी 13 साल की बेटी की भी जान चली गई। कोब दुनिया भर में बास्केटबॉल के प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उन्हें ‘ब्लैक मांबा’ भी कहा जाता था। कोब ब्रायंट के निधन के बाद लोग फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये शोक व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच एक ट्वीट वायरल हो गया है।

यह ट्वीट 14 नवंबर 2012 का है और इसमें कोब ब्रायंट (Kobe Bryant) की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की भविष्यवाणी की गई है। डॉट नोसो (@dotNoso) नाम के ट्विटर हैंडल से किये गए ट्वीट में लिखा है, ‘कोब की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत होने वाली है।’ अब कोब ब्रायंट के निधन के बाद यह ट्वीट वायरल हो गया है और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि इस ट्वीट को एडिट किया गया है और इसकी डेट बदली गई है।

तो वहीं, तमाम यूजर इस ट्वीट पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर कोई व्यक्ति किसी की मौत के बारे में इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। मोर्गन नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘यह ट्वीट फेक है। ऐप का इस्तेमाल कर इस ट्वीट की डेट बदली गई है। फिर कोब की मौत के बाद इसको ट्वीट किया गया।

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘इस ट्वीट को कार्बन नाम के ऐप के जरिये एडिट किया गया है और इसकी डेट आदि बदली गई है।’ हालांकि इस ट्वीट के जवाब में कुछ अन्य यूजर ने दावा कि किसी भी ट्वीट की डेट आदि बदली नहीं जा सकती है और डॉट नोसो (@dotNoso) नाम के हैंडल से किया गया ट्वीट 2012 का ही है।

Quick thread for anyone questioning the legitimacy of this tweet: it is real. Here’s some supporting info.

— Mike Beasley (@MikeBeas) January 27, 2020