बाबरी मस्जिद विध्वंस की 25वीं बरसी पर ये मुद्दा सोशल मीडिया में खासतौर पर गरमाया हुआ है। ट्विटर पर ‘#ShauryaDiwas’ ट्रेंड बना हुआ है। कहा जा रह है कि विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है। ट्विटर पर इस मुद्दे पर हजारों कमेंट किए गए हैं। सैकड़ों यूजर्स ने ट्रेंड के पक्ष में अपनी बात कही है तो कुछ यूजर्स ने इसे ‘शौर्य दिवस’ कहे जाने पर सिरे से नकार दिया है। ऋषि बनर्जी लिखते हैं, ‘अगर ओवैसी भाईयो द्वारा तस्लीमा नसरीन का सिर कलम करने और हिंदुओं को मारने की धमकी को धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है तो धर्मनिरपेक्षता को हमें फिर से परिभाषित करना होगा।’

मीडिया क्रुक लिखते हैं, ‘बाबर को भारतीय इतिहास में एक बेकार खूनी के रूप में याद किया जाना चाहिए। उसके नाम पर किसी भी स्मारक का नाम कभी नहीं होना चाहिए।’ एक कमेंट में लिखा गया कि शौर्य उन्हें कहा जाता है जो सरहद की रक्षा करते हैं। शौर्य वो नहीं होत जो सदियों पुराने ढांचे को ढहा देते हैं। राकेश सिंह लिखते हैं, ‘शर्म आती है एक अरब हिंदुओं पर जो अपने ही देश में एक मंदिर नहीं बनवा सकते हैं।’ मशहूर पत्रकार घोष ने ट्रेंड के विपक्ष में अपनी बात कही है।

देखें ‘शौर्य दिवस’ के पक्ष और विपक्ष में किए गए कुछ कमेंट-

“If Owaisi brothers after threat to behead Taslima & speech to kill Hindus, can be termed secular, we need to redefine secularism” #ShauryaDiwas

— Rishi Bagree

