बच्चों की खुशी में मां की खुशी होती है, मगर जब बच्चे कभी मां के बारे में सोचकर उनके लिए कुछ करते हैं तो वे फूले नहीं समाती हैं। एक तो उन्हें अपने लिए कुछ चाहिए नहीं होता है मगर जब कोई बच्चा उनके लिए कुछ करता है तो इसी में खुश हो जाती हैं और तो और अपने सभी जानने वालों को गर्व से बताती हैं कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए क्या किया है। यह पल उनके लिए गर्व को होता है। वंशिका ने ऐसा ही एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसे जिसे अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। यह इस बात का सबूत है कि लोगों ने इसकी भावनाओं को कितनी गहराई से महसूस किया है।

असल में खुशी क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई एक उत्तर नहीं है। सब लोग इसकी अलग-अलग परिभाषा देते हैं हर किसी की राय दूसरे से भिन्न होता है। फिर भी अगर कोई एक परिभाषा है जिस पर बहुत से लोगों के सहमत होने की संभावना है, तो वह यह है अपने माता-पिता को गौरवान्वित करना। एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो बिल्कुल यही साबित कर रहा है।

वंशिका (@vansshhiiikaa) ने हाल ही में एक भावुक करने वाला वीडियो शेयर किया, जिसे पहले ही 15 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। लोगों ने इस वीडियो को काफी पसंद किया है। वीडियो में जर्मनी में काम करने वाली वंशिका अपने परिवार से मिलने के लिए घर लौटी हैं। वह अपनी मां के साथ बातचीत करती नजर आ रही हैं और मजाक में उनके लिए जर्मनी से कुछ भी नहीं लाने के लिए माफी मांग रही हैं। उनकी मां यह कह कर इसे किनारे कर देती है, “तो क्या हो गया? (तो क्या हुआ?)” ऐसा सिर्फ एक मां की कर सकती है।

हालांकि थोड़ी देर बाद, वंशिका उन्हें हैरान कर देती हैं। वह अपनी पीठ के पीछे से एक गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहती हैं, “मेरी तरफ से आपकी। (यह आपके लिए है, मेरी तरफ से)।” जैसे ही वह बॉक्स खोलती है, उसमें एक गले का सेट दिखाई देता है, कुछ ऐसा जो कई भारतीय माताएं तुरंत पसंद करती हैं। वंशिका की मां इस पर यकीन नहीं कर पाती हैं। उनकी मां वहीं खड़ी रह जाती हैं, मानो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अभी-अभी क्या हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से बात समझ पातीं, वंशिका सोने के गहनों का एक और सेट निकालती हैं। इस बार, वंशिका के शब्दों में, रिएक्शन “हैरानी” भरा होता है। इस सरप्राइज़ से भावुक होकर उनकी माँ खुशी के आंसू बहाने लगती हैं।

वीडियो के बाकी हिस्से में दोनों के बीच का एक भावुक पल दिखाया गया है, जिसमें वंशिका अपनी मां को गले लगाकर दिलासा देती हैं और बार-बार कहती हैं, “रो मत।” कैप्शन में वंशिका ने उस तोहफ़े के पीछे के सफ़र के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, “चार साल पहले, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए जर्मनी गई थी। अपनी कमाई से सबसे पहले मैं अपनी मां के लिए एक तोहफ़ा खरीदना चाहती थी। यह हमारे परिवार के लिए उनके किए गए हर त्याग के लिए उन्हें धन्यवाद देने का एक छोटा सा तरीका था। वह दुनिया की हर खुशी की हकदार हैं और मैं अपनी बाकी ज़िंदगी उन्हें एक रानी की तरह रखकर बिताऊंगी।”

उन्होंने आगे कहा, “जो लोग भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनसे बस यही कहूंगी कि लगे रहें। माता-पिता को गर्व महसूस कराना और उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना, एक ऐसा एहसास है जिसकी बराबरी दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती।”

वंशिका ने यह भी बताया कि “विदेश में बचाए गए पैसों से मैंने सबसे पहले यही चीज़ें खरीदी थीं।” इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूज़र्स का दिल जीत लिया है और हज़ारों लोग कमेंट्स कर रहे हैं।

एक यूज़र ने लिखा, “इसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब उन्हीं की वजह से है।” एक अन्य ने कमेंट किया, “मैंने भी ऐसा पल जिया है, और यह सबसे बेहतरीन अहसासों में से एक है।”

एक तीसरे व्यक्ति ने कहा, “मैंने हमेशा अपनी मम्मी के साथ ऐसा कुछ करने का सपना देखा था, लेकिन ज़िंदगी की योजनाएँ कुछ और ही थीं। इस वीडियो ने मुझे याद दिलाया कि कभी भी देर नहीं होती। आज से मेरा बस एक ही मकसद है, अपनी मम्मी के साथ इस खूबसूरत याद को फिर से जीना।”

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में कुछ लोग ट्रेन के फर्श पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ मंत्रोच्चार किए जा रहे हैं। और अधिक पढ़ें…