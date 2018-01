मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को नकारने वाले केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह सोशल मीडिया यूजर्स के भी निशाने पर आ गए हैं। कई यूजर्स ने उनके इस मत का मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने डार्विन के उस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से मानने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान की उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई है। इस कड़ी में अब टीवी इंडस्ट्री की मशहूर शख्सियत श्रुति सेठ ने भी निशाना साथा है। ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री से जुड़ी एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘हां हमारे पूर्वजों ने बंदर को इंसान में बदलते नहीं देखा, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं देखा कि भगवान ने मानव बनाया है। तो अब? शिक्षा गई तेल लेने।’ कई यूजर्स ने टीवी एक्ट्रेस की इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। एक कमेंट में केंद्रीय मंत्री के बयान को मजाकिया बताया गया है। एक कमेंट में लिखा गया, ‘सत्यपाल सिंह पूर्व में आईपीएस अधिकारी थे और वरिष्ठ पद पर रहते रिटायर हुए हैं। पुराने सिद्धांतों में सवाल उठाने में कुछ गलत नहीं है। न्यूटन के कुछ सिद्धातों को तो महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी गलत साबित किया था।’ वहीं ट्विटर यूजर कृष्णा मुरारी सिंह लिखते हैं, ‘केंद्रीय मंत्री से उनके शोध दिखाने को कहा जाए।’

Yes our ancestors did not see an ape turn into a man but they haven’t seen god creating the human race either. So now?

We are so screwed. Education गई तेल लेने। https://t.co/9kc5MmxhUu

— Shruti Seth (@SethShruti) January 21, 2018