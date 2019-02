कर्नाटक की राजधानी बैंगलुरु के रहने वाले एक ग्राहक ने मोबाइल एप्प के माध्यम से खाना ऑर्डर किया। खाना आर्डर करने के बाद जब उन्होंने अपने ऑर्डर का स्टेटस देखा तो वे हैरान रह गए। दरअसल, स्टेटस में यह दिखा रहा था कि उनका खाना राजस्थान से बैंगलुरु आ रहा है और वह भी मात्र 12 मिनट में। ऐसा एप्प में किसी तरह की गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। टि्वटर यूजर भार्गव राजन ने मजाकिया लहजे में एप्प का स्क्रीनशॉट शेयर किया और Swiggy को टैग करते हुए लिखा, “वाह, आप क्या चला रहे हैं?” यूजर ने स्क्रीन शॉट में जो मैप ट्वीट किया है, उसमें यह दिख रहा है कि डिलिवरी बैंगलुरु के समीप करनी थी और डिलीवरी करने वाले का लोकेशन राजस्थान के समीप दिखा रहा था। इस ट्वीट पर कई तरह की प्रतिक्रिया आयी। वहीं, कंपनी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने जो जवाब दिया, उसकी सराहना होने लगी।

फूड डिलीवरी एप्प के ऑफिशियल कस्टमर सर्विस अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा गया, “ऐसा लगता है कि लोकेशन की यह गड़बड़ी उपरवाले द्वारा की गई है।” कंपनी ने ग्राहक को इस गड़बड़ी के बारे में बताने के लिए धन्यवाद दिया और आगे लिखा, “एप्प से जुड़ी इस समस्या को आगे लाने के लिए धन्यवाद। हमने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और भविष्य में ऐसी बात न हो, इसके लिए काम किया जा रहा है।”

This seems to be the work of God of mischief Loki In all seriousness, we have highlighted this issue and taken it very seriously and are actively working on to avoid such mishaps in the future. Thank you for bringing this to light for us Hyperion Bon appetite!

