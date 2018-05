जाने-माने क्रिकेट कमेंटेटर और एनालिस्ट हर्षा भोगले ट्रोल कर दिए गए। वजह- उन्हीं का एक ट्वीट बना। यह ट्वीट उन्होंने आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की टीम की जीत पर किया था। चेन्नई सुपरकिंग्स के जीत की तुलना उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट से कराई थी। लोगों ने इसी पर उन्हें आड़े हाथों लिया और बुरी तरह ट्रोल कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स बोले कि आप साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि आईपीएल में भी फिक्सिंग होती है? सीएसके जीते तो स्क्रिप्ट, मगर बाकी टीमें जीतें तो वह जीत है। एक अन्य शख्स ने उन पर तंज कसते हुए पूछा कि आप वहीं हैं न, जिन पर दो साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।

बता दें कि 22 मई को चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला हुआ था, जिसे चेन्नई ने दो विकेट से अपने नाम किया था। भोगले ने इसी के बाद एक ट्वीट किया। लिखा, “फिल्म इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर से सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट आई हैं।”

लोगों ने भोगले के इस ट्वीट का मतलब निकाला कि वह चेन्नई पर तंज कसते हुए आरोप लगाना चाह रहे थे। कहना चाह रहे थे कि धोनी की टीम ने यह मैच फिक्स किया था। लोगों ने इसी के बाद उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं-

हालांकि, भोगने ने इस पर बाद में सफाई भी दी। कहा कि वह स्क्रिप्ट के जरिए मैच फिक्सिंग या वैसा कुछ नहीं कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट के जरिए वह यह कहना चाह रहे थे कि टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया।

उन्होंने लिखा, “चिल करिए। जब कोई अच्छा खेलता है तब हम कहते हैं- वाह! उन्होंने क्या स्क्रिप्ट लिखी है! जब कोई कलाकार-खिलाड़ी लगातार बढ़िया प्रदर्शन करता है, तब हम बोलते हैं- किसने उसकी स्क्रिप्ट लिखी। और इस ट्वीट का मतलब भी कुछ ऐसा ही है- वाह! सीएसके, आपने ये मुकाबले अन्य टीमों की तुलना में अच्छे से खेले हैं।”

Chill guys. When someone plays well we say "wow, what a script he is writing!". When a star plays well consistently we say "who writes his scripts!" And so, read this tweet as "wow, CSK, you are playing these matches better than anyone else". https://t.co/bXrYigzrib

