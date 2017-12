Ind vs SL 1st ODI: धर्मशाला में टूटी टीम इंडिया की कमर, इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा- वेलडन श्रीलंका

श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले वन डे में टीम इंडिया मुश्किल में है। टीम के सौ रन बनने भी मुश्किल लग रहे हैं। टीम के शर्मनाक प्रदर्शन पर टीम के अहम सदस्य रह चुके पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने श्रीलंका की टीम को वेल डन कहा है। जी हां, भारत के लिये वनडे और टेस्ट खेलने वाले संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया की हालत खराब करने के लिए श्रीलंका की टीम की तारीफ की है। मांजरेकर ने ट्वीट कर श्रीलंका को सराहा है। संजय मांजरेकर ने टीम की दयनीय हालत देखते हुए पहले तो ट्वीट किया कि इस स्थिति से टीम को अगर कोई ऊबार सकता है तो वो हैं महेंद्र सिंह धोनी। मांजरेकर की ये बात आधी सही होती दिख रही है क्योंकि धोनी खेल तो रहे हैं लेकिन टीम पर शर्मनाक हार का खतरा बरकरार है। खबर लिखे जाने तक टीम इंडिया का स्कोर 16 ओवर में 74 रन पर 8 विकेट है। धोनी 28 रन बनाकर खेल रहे हैं।

This might take you by surprise, but the batsman best equipped to handle these conditions in this batting group is Mahendra Singh Dhoni.#dharamsala#IndvSL

