रोहित शर्मा के लिए स्टेडियम में ‘काली-काली आंखें’ पर डांस करेंगे शाहरुख

बॉलीवुड के किंग खान ने कहा है कि वो टीम इंडिया के धुंआधार बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए ‘ये काली-काली आंखें’ गाना पर डांस करेंगे। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म मशहूर फिल्म ‘बाजीगर’ के 25 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म साल 1993 में विभिन्न सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। किंग खान की यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। ‘ये काली-काली आंखें’ गाना इसी फिल्म का है। इस फिल्म में शाहरुख खान के किरदार को काफी पसंद किया गया था और इस फिल्म से उनको बड़ी पहचान मिली थी। फिल्म के 25 साल पूरे होने पर शाहरुख खान ने सबसे पहले ट्वीट कर कहा कि ‘बाजीगर के 25 साल। एक ऐसी फिल्म जो मेरे करियर को बयां करती है। इस फिल्म ने मुझे जीवन भर के लिए कई सारे दोस्त दिए।’

शाहरुख खान के इस ट्वीट पर टीम इंडिया के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। रोहित शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘इसमें कोई सवाल ही नहीं कि यह मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है।’ इसके बाद शाहरुख खान ने उनकी इसकी प्रतिक्रिया पर अपना जवाब देते हुए लिखा कि ‘अगली बार आईपीएल में आपके लिए काली-काली आंखें पर मैं स्टेडियम में डांस करूंगा। स्वस्थ रहिए।’ इसपर एक बार फिर रोहित शर्मा ने मजाकिया अंदाज में ट्विट किया कि ‘आप इडेन गार्डेन के मैदान पर ऐसा करें ताकि मैं वहां आपसे जुड़ी अन्य यादों की लिस्ट में इसे भी शामिल कर सकूं।’

बहरहाल आपको बता दें कि फिल्म ‘बाजीगर’ के निर्देशक अब्बास मस्तान थे। फिल्म में काजोल और शिल्पा शेट्ठी भी नजर आई थीं। यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई थी।

25yrs of Baazigar. A film that defines my career & gave me lifelong friends. Thx Utd 7 @rtnjn @theabbasmustan @KajolAtUN @TheShilpaShetty Thomas Johnnybhai Annu Rakhiji Sid Dilip Sarojji Rekha AkbarB & everyone on the film. pic.twitter.com/5zlmNUXPLL

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 12, 2018