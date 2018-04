‘एलियन’ के साथ नाचे रोहित शर्मा, ट्विटर पर पोस्ट किया वीडियो

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा का एलियन के साथ डांस वाला वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। रोहित शर्मा ने खुद ट्विटर पर ‘डांस विद एलियन’ करके एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह बहुत ही फनी अंदाज में ‘डमे तू को सीता’ गाने पर एलियन के साथ डांस करते दिख रहे हैं। शर्मा द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में एक तरफ हरे रंग का एलियन डांस कर रहा है तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा खुद डांस करते दिख रहे हैं। दोनों ही एक जैसे डांस स्टेप कर रहे हैं। शर्मा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, आईपीएल में मुंबई इंडियन्स टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने म्यूजिकल.ली एप का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को बनाया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘मैंने डांस विद एलियन चैलेंज पर अपना हाथ आजमाया और म्यूजिकल.ली एप का इस्तेमाल करते हुए ‘डमे तू को सीता’ गाने पर डांस किया। आप भी म्यूजिकल.ली को डाउनलोड करें और डांस विद एलियन चैलेंज लें।’

Tried my hand at the #DanceWithAlien challenge #DameTuCoSita on the https://t.co/OoDFtW37JX app! Download the https://t.co/OoDFtW37JX app to try the #DanceWithAlien challenge @musicallyapp pic.twitter.com/fhmwSMHSau

— Rohit Sharma (@ImRo45) March 31, 2018