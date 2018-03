क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने पति के खिलाफ विवाहेत्तर संबंध रखने, रेप, घरेलू हिंसा, हत्या की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोपों में कोलकाता में एफआईआर दर्ज कराई है। सोमवार (19 मार्च) को हसीन जहां ने इस बाबत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। मजिट्रेट के सामने बयान दर्ज कराकर वह मीडिया से बात करते हुए बेहद भावुक नजर आईं। वह मीडियो के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ीं और समर्थन की मांग की। हसीन जहां इस मौके पर एक बार फिर शमी के खिलाफ जमकर बरसीं। हसीन जहां ने मीडिया से कहा- ”अपनी इज्जत तक दांव में लगा दी और इस शमी ने अपने भाई के साथ तक मेरे से गंदगी करवा दिया, वो भी मैंने सहा घर संसार बचाने के लिए, एक औरत आज तक इस जमाने में भी इतनी मजबूर हो रही है और जब मैं लड़ने के लिए उठी हूं तो आप लोग मुझपे उंगली उठा रहे हैं और ये भी मैं बर्दाश्त करूं, क्यों बर्दाश्त करूं क्योंकि मैं औरत हूं। हर औरत के पेट से हर मर्द जन्मता है, औरत का अगर वजूद न हो तो मर्द का वजूद कैसे बनेगा?”

Cricketer Md Shami's wife Hasin Jahan get emotional after recording her statement before magistrate on Monday. Appeals for support in her fight for justice. #ReporterDiary

