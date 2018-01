टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज रहे इरफान पठान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक बेहद भावुक ट्वीट किया है। इरफान पठान ने अपने इस ट्वीट में लोगों से पूछा है कि क्या हम सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ सकरात्मक बातें नहीं फैला सकते? दरअसल पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला चल रहा है। खुद इरफान पठान को कई मौकों पर ट्रोल किया जा चुका है। इरफान ने गुरुवार को जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने भावनात्मक बातें लिखी हैं। इरफान पठान ने लिखा कि इस देश ने मुझे और मुझ जैसे कइयों को इतना ज्यादा दिया है जितना हमने मांगा भी नहीं था। क्या हम सोशल मीडिया या फिर संचार के दूसरे माध्यमों से सिर्फ सकरात्मक बातें फैला सकते हैं? या फिर हमें इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। ये एक विचार है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं।

This country has given me n many others lot more thn We could have ask for…can we please spread positivity on social media or any other source of media?or stay away from it #JustAThought #justasking — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 4, 2018

इरफान पठान के इस ट्वीट पर उनके फॉलोवर्स और फैंस ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। लोगों ने लिखा कि, ‘हम ये कैसे मान सकते हैं कि लोग इस बात को समझें। नकरात्मक बातें और नफरत फैलाना इन दिनों ट्रेंड बन गया है। बेहतर होगा कि इससे दूर ही रहें।’ कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि इरफान भाई आपकी ही तरह और भी दूसरी हस्तियों को इस चीज़ के लिए आगे आना पड़ेगा।

How I wish people understood this. Spreading negativity/hatred has become trendy it seems. Staying away is better. — Harleen (@VeiledDesires_) January 4, 2018

It requires a lot of sense to say something positive. Today's world is full of senseless people who only want to follow a trend without thinking what is right and what is wrong. Hope for positivity. — HUDA KHAN (@HUDA_KHAN03) January 4, 2018

Exactly …..well said …jai hind — Vishal Sapkota (@UpendraVishal) January 4, 2018

Irfanbhai,Hope n pray more celebreties like u come out wit such positive statements for the future well being of r great country which devious forces r trying to break up. — Narayan Mahadevan (@tmnarayan) January 4, 2018

Mr Pathan we are living thing and it's have feelings emotions thinking so we react as things happen positively or negatively and tweeter is a place we where freely keeps our emotions without any restriction — Bilquis Sayed (@BilquisSayed) January 4, 2018

Staying away is the only option I believe… — Kashif Masood Khan (@kashdelhi) January 4, 2018

Well said Irfan! If we go by what we see in twitter or new media, it is as if we are in middle of some apocalypse! — Anush (@anush_tv) January 4, 2018

Social media is the best platform to share your thoughts or positivity — Partha Mishra (@ParthaMishra18) January 4, 2018

आपको बता दें कि वड़ोदरा के रहने वाले इरफान पठान चोट की वजह से फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं। इरफान पठान का करियर संघर्षों से भरा रहा है। वो वडोदरा के छोटे- से घर में रहते थे और अपने भाई युसूफ पठान के साथ मस्जिद में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। मगर अब वो स्टार हैं। इरफान पठान को क्रिकेट करियर के दौरान उनके लुक्स का भी काफी फायदा मिला। चेहरे पर मासूमियत और घुंगराले लंबे बालों के साथ पठान स्टेडियम के अंदर और बाहर लड़कियों के दिल पर राज करते रहे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App