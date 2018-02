सड़क पर पेशाब करते पकड़े गए बीजेपी के मंत्री तो हरभजन सिंह ने यूं लताड़ा

दो दिन से राजस्थान के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री कालीचरण सराफ का एक फोटो वायरल हो रहा है। इस फोटो में वसुंधरा सरकार के मंत्री सड़क किनारे पेशाब करते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब मंत्री कालीचरण सराफ से इस बारे में पूछा गया तो उन्‍होंने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी मंत्री के इसी बयान पर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उन्हें लताड़ लगाई है। हरभजन सिंह ने बीजेपी मंत्री द्वारा सड़क किनारे खड़े होकर पेशाब करने और फिर उसके बाद इसे कोई बड़ा मुद्दा नहीं बताने की खबर को ट्वीट किया है। खबर को ट्वीट करते हुए हरभजन सिंह ने तंज कसते हुए लिखा कि ये आप सही उदाहरण स्थापित कर रहे हैं।

Setting right example???Rajasthan Minister Urinates On Roadside, Says "Not A Big Issue" – NDTV https://t.co/OkoH8JFf47

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) February 15, 2018