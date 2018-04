सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किया ऐसा ट्वीट कि भड़क उठे फैन्स

भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को एक ट्वीट करना बेहद भारी पड़ गया। ट्वीट में सचिन के आउट होने की वीडियो क्लिप थी। क्रिकेट फैन्स और सोशल मीडिया यूजर्स इसी ट्वीट पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) पर बुरी तरह भड़क उठे। लोगों ने कहा कि कंगारू क्रिकेटर्स कभी नहीं बदलेंगे। आप मास्टर ब्लास्टर के जन्मदिन पर इस तरह की हरकतें करते हैं। यही नहीं, कुछ फैन्स ने जवाब में वो क्लिपिंग अपलोड कीं, जिनमें सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज की धुलाई की थी।

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन का मंगलवार (24 अप्रैल) को जन्मदिन है। साथ ही, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन फ्लेंमिंग का भी जन्मदिन है। सीए की डिजिटल कंटेंट टीम क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू (cricket.com.au) ने फ्लेमिंग को जन्मदिन की बधाई देने के लिए मंगलवार सुबह टि्वटर पर एक पोस्ट किया। cricket.com.au ने इसमें फ्लेमिंग को टैग करते हुए यह ट्वीट किया।

Some @bowlologist gold from the man himself – happy birthday, Damien Fleming! pic.twitter.com/YcoYA8GNOD

45 सेकंड्स की यह क्लिप भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के पुराने मैच की थी, जिसमें फ्लेमिंग ने सचिन को आउट किया था। 5.5 ओवर में सचिन को सिर्फ तीन रन पर पवेलियन लौटना पड़ा था। वह डेमियन फ्लेमिंग की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। गेंद ऑफ स्टंप से जाकर लड़ी थी और गिल्लियां हवा में उड़ गई थीं।

फ्लेमिंग ने भी बाद में इस बधाई संदेश वाले ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लिखा, “जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए शुक्रिया। 137 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बनाम एक और बर्थडे बॉय।” पूर्व कंगारू क्रिकेटर ने यहां बिना नाम लिए सचिन का जिक्र किया।

पूर्व कंगारू क्रिकेटर को भले ही यह बधाई संदेश पसंद आया हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैन्स को सचिन के जन्मदिन पर यह बिल्कुल भी रास न आया। देखिए लोगों ने कैसी प्रतिक्रियाएं दीं-

How about This @CricketAus ?

A Classic cover drive as Birthday gift from one Birthday boy @sachin_rt to another Birthday boy @bowlologist!pic.twitter.com/TxF1v11UIr

— शशांक (@iShhhshank) April 24, 2018