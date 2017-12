जायरा वसीम छेड़छाड़ केस: विस्तारा एयरलाइन्स ने कहा- हमारे क्रू को नहीं दिखा मॉलस्टेशन जैसा कुछ

दंगल एक्ट्रेस जायरा वसीम से फ्लाइट में छेड़छाड़ के मामले में विस्तारा एयरलाइन्स ने डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन (डीजीसीए) और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट दे दी है। विस्तारा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें मॉलस्टेशन जैसा कुछ नहीं दिखा था। डीजीसीए को लिखे खत के मुताबिक, आरोपी बिजनेसमैन विकास सचदेवा ने केबिन क्रू से कंबल मांगते हुए डिस्टर्ब ना करने की बात कही थी। उसने फ्लाइट में खाना भी नहीं लिया था। पूरे सफर में कंबल डालकर सोया हुआ था। वहीं, लैंडिंग के दौरान जायरा आरोपी पर चिल्लाने लगी। केबिन क्रू ने जायरा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से चली गईं। इसके बाद क्रू को जायरा की मां ने घटना के बारे में बताया।

विस्तारा एयरलाइन्स द्वारा डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट के बाद जायरा के आरोपों पर सवाल उठाने वालों ने हमला शुरू कर दिया है। महिला पत्रकार और न्यूज़ एंकर जागृति शुक्ला ने ट्वीट कर लिखा- जायरा का ड्रामा बेनकाब हुआ। विस्तारा ने बताया कि उनके क्रू ने आरोपी द्वारा किसी तरह के दुर्व्यवहार को नहीं देखा। जायरा और उनकी मां भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं करना चाह रही थीं लेकिन लैंडिंग के बाद जायरा अचानक चिल्लाने लगीं।

#ZairaWasim Case: #Vistara say that Crew did not observe any Misbehaviour by Accused during the Flight in a 2-page letter to DGCA. They added- She & her Mom did not want to complain when asked to, Zaira only shouted during landing……#ZairaDRAMAExposedhttps://t.co/lxvcHwubqy — Jagrati Shukla (@JagratiShukla29) December 14, 2017

वहीं एक और महिला यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि जब भी कोई महिला अपने साथ मॉलस्टेशन की बात कहे तो हमें तुरंत आंख मूंदकर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी महिलाए कानून का गलत इस्तेमाल कर महिला शशक्तिकरण के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। सभी मर्द गलत नहीं होते लेकिन सभी औरतें भी अच्छी नहीं होतीं।

#ZairaWaseem case shows that whenever complaint comes from women side don’t immediately react bcoz there r women misusing law & taking wrong advantage in the name of empowerment & feminism.

All men r not bad & also all women r not good #ZairaDRAMAExposed https://t.co/FKZnGyaw1t — susmita chakraborty (@sush091979) December 13, 2017

he should file atleast 5 crore defamation suit #ZairaDRAMAExposed — harry.arora (@harryintoronto) December 12, 2017

i do not respect any gender. I respect persons. And as far as laws are concerned, women are let go free, even if allegations are proved fake. If u don't believe me just check out what punishment was given to women in Rohtak Sisters case or jasleen kaur case. #ZairaDRAMAExposed — MRA Deep (@mra_deep) December 11, 2017

