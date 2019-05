भाजपा ने 23 मई को घोषित हुए आम चुनावों के नतीजों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। अभी भाजपा की जीत की खबर मिले दो ही दिन बीते हैं कि देश में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी शुरू हो गई है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ कथित गोरक्षक बीफ ले जाने के आरोप में मुस्लिम युवकों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। यह घटना मध्यप्रदेश की बतायी जा रही है। वीडियो 2-3 दिन पुराना है। टाइम्स नाऊ की एक खबर के अनुसार, घटना एमपी के शिवनी जिले की बतायी जा रही है।

खबर के अनुसार, कथित गोरक्षक श्रीराम सेना को जानकारी मिली कि दो युवक ऑटो में बीफ लेकर जा रहे हैं। सूचना पाकर श्रीराम सेना के सदस्यों ने उक्त ऑटो को पकड़ लिया। ऑटो में एक महिला भी थी। इसके बाद श्रीराम सेना के सदस्यों ने दोनों युवकों को जानवरों की तरह पीटना शुरु कर दिया। आरोपियों ने दोनों युवकों को लाठी-डंडो से पीटा। युवकों की पिटाई करने वाली कथित श्रीराम सेना का प्रमुख शुभम बघेल बताया जा रहा है। आज तक की एक खबर के अनुसार, दोनों युवकों को बेरहमी से पीटने के बाद आरोपियों ने युवकों से ही महिला पर भी चप्पलें चलवाई। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आयी है और उसने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

This is how Muslims are treated by Vigilantes created by Modi voters welcome to a New India which will Inclusive and as @PMOIndia said Secularism Ka Niqaab …… https://t.co/Cy2uUUTirk

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 24, 2019