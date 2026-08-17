Viral Video: सोशल मीडिया की वजह से डांस की कला दिखाने के लिए हर किसी को एक मंच मिल गया है। कई युवा, महिलाएं और कलाकार अपने पसंदीदा गानों पर डांस वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते दिखते हैं। कुछ वीडियोज़ में पारंपरिक नृत्य को आधुनिक अंदाज़ के साथ जोड़ा जाता है, तो कुछ लोग ट्रेंडिंग गानों पर अपने खास स्टाइल में डांस करते दिखते हैं। ऐसे वीडियोज़ को दर्शकों से खूब लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मिलते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया मनोरंजन के साथ-साथ अपनी नृत्य कला और हुनर दुनिया के सामने लाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है।

आजकल सार्वजनिक कार्यक्रमों में पेश किए जाने वाले डांस वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल होते दिखते हैं। शादी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉलेज फंक्शन या अलग-अलग त्योहारों में युवा और महिलाएं बेधड़क होकर डांस करते दिखते हैं। वहां मौजूद कुछ लोग इन पलों को मोबाइल में कैद करके सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं और कुछ ही देर में ये वीडियो काफी वायरल हो जाते हैं। खास स्टेप्स, हटके अंदाज़ या बेधड़क डांस की वजह से ऐसे वीडियोज़ को नेटिज़न्स काफी पसंद करते हैं।

आजकल सोशल मीडिया पर कपल डांस वीडियो का भी काफी क्रेज़ देखने को मिल रहा है। कई जोड़े पॉपुलर गानों पर साथ में डांस करते हुए वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। कुछ वीडियोज़ में रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलती है, तो कुछ जोड़े मज़ेदार और हटके स्टेप्स करते दिखते हैं। इन वीडियोज़ को नेटिज़न्स से भी खूब पसंद मिल रही है और कई कपल डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

फेमस गाने पर धमाकेदार डांस

‘जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला’ ये मराठी गाना आज भी दर्शकों में काफी पॉपुलर है। इस गाने की आकर्षक धुन, मज़ेदार बोल और ताल की वजह से आज भी कई लोगों का इस पर डांस करने का मन करता है। सोशल मीडिया की वजह से इस गाने का क्रेज़ फिर से देखने को मिल रहा है और अलग-अलग कार्यक्रमों और डांस वीडियोज़ में इस गाने का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। पुराना होने के बावजूद आज भी इसकी लोकप्रियता बरकरार है, ये इन वीडियोज़ से साफ दिखता है।

फिलहाल सोशल मीडिया पर एक कार्यक्रम का कपल डांस वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो में एक कपल ‘जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला’ इस पॉपुलर मराठी गाने पर बेधड़क होकर डांस करता दिख रहा है। दोनों ने ही गाने की ताल पर ज़बरदस्त स्टेप्स करके वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा। उनके डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और नेटिज़न्स भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो इंस्टाग्राम के @vibe.with.sg21 अकाउंट से शेयर किया गया है।

इस वीडियो को अब तक लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं। साथ ही कई यूजर्स इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, “36 गुण मिलें या न मिलें, लेकिन ये गुण तो ज़रूर मिलना चाहिए” एक यूजर ने लिखा, “एक नंबर डांस ताई-दादा” एक और यूजर ने लिखा, “बहुत बढ़िया हो तुम”

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