प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मामला चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में दिए एक लिखित जवाब में बताया है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में रोजाना एक करोड़ 62 लाख रुपये खर्च होते हैं। दरअसल देश में अब सिर्फ पीएम मोदी को ही एसपीजी यानि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा मिली हुई है। बता दें कि संसद ने कानून बनाया है, जिसमें प्रावधान किया गया कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद 5 साल तक एसपीजी सुरक्षा रहेगी और फिर हटा ली जाएगी।

पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1 करोड़ 62 लाख रुपए के खर्च की खबर सोशल मीडिया में भी वायरल हो रही है। लोग इस आंकड़े पर पीएम मोदी की चुटकी लेते हुए उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं।

लोग लिख रहे हैं कि जो आंकड़े गृहमंत्रालय ने दिए है उसके हिसाब से प्रति मिनट रु. 11,263 पीएम मोदी की सिर्फ सुरक्षा पर खर्च हो रहे हैं। ये फकीरी तो काफी महंगी साबत हो रही है देश के लिए। वहीं कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि ये तो सिर्फ सुरक्षा का खर्च है, कपड़े और घूमने फिरने का खर्च तो अलग है।

कुछ यूजर्स ने लिखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं, बच्चों को एक वक्त का पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे लेकिन अपनी सुरक्षा पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं।

कुछ यूजर्स तो ये भी लिख रहे हैं कि पीएम मोदी पर जितना खर्च हो रहा है उससे कम में देशभर के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत की जा सकती है।

PM Modi’s SPG protection cost is Rs 11,263 a minute. That is Rs 675,780 for every hour. Yep, One crore sixty two lakh eighteen thousand seven hundred twenty rupees a day! This fakiri is a costly affair for the exchequerhttps://t.co/NHQGa4HWNJ — Ravi Nair (@t_d_h_nair) February 12, 2020

How many people SPG protect?

ONE (only Modi) How much does it cost?

₹11,263/minute

₹675,780/hour

₹1,62,18,780/day

₹600 crore/year Ever seen such a #Fakeer boasting about his #Fakeeri? https://t.co/9c1fV7jaDl — लड़ाकू विमान (@DadaThaakur) February 13, 2020

Sabse costly chowkidar, jiske chowkidari mein rs1.62 crore/day diye jaa rahe hai. https://t.co/20LRK1R2FX — Neelesh Ranjan Kumar (@NeeleshRanjan24) February 13, 2020

Dear PM, You spend ₹1.6 Cr daily on SPG which protects just you.

Is it fare considering that you’re asking us Indians to spend ₹150 more per 1 LPG cylinder compared to last month. Your record roaming around has only got us worst GDP & unemploymenthttps://t.co/FrLr96OJw8 — kars (@kars40154743) February 13, 2020

Rs 1.62 crore a day: Cost of PM Modi’s SPG security cover. In a country where more than 12000 farmers commits suicide per year

In a country where more than 7 lakh kids die bcuz of malnutrition

In a country where millions are yet homelesshttps://t.co/k7OgxIgX4m — Che of fekoSLOVENIA ☭ (@Che_guevara_in) February 13, 2020

क्या फ़कीरी है साहब के ऊपर 50 करोड़ महीना और लगभग 580 करोड़ सालाना महज सुरक्षा पर ख़र्च होता ? जाहिर सी बात है जब आदमी ज़्यादा झूठ बोले और जुमलेबाजी करे या देश की अर्थव्यवस्था की लंका लगा दे तो सुरक्षा चाहिए होता है।

https://t.co/JoxBp0ObyX — Prashant Kanojia (@PJkanojia) February 12, 2020

Ek fakiri hai Sahab me!

Rs1.62Cr/day is expenses of SPG security. In six yrs it goes to Rs1.62*365*6Cr=3547.8Cr

Yes u listen it correctly 3547.8Cr is spent on Security of Garib Modiji, ek fakir Aadami.

Which is >than budget of many social Security schemeshttps://t.co/PC7KewsuK6 — Er R K Daharwalआर के डहरवालرکدہارو (@DaharwalK) February 12, 2020

When #Government can spend so much on SPG security then I think they won’t have problem in spending on primary issues of education, employment and poverty!!@narendramodi

https://t.co/dMItGDhw3H — Shivani Chaturvedi (@shivani1026_) February 13, 2020

बता दें कि इस केंद्र सरकार ने 2020-21 के बजट में SPG के लिए 592.55 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं, जबकि 2019-20 में एसपीजी के लिए 540.16 करोड़ रुपए का बजट था। हालांकि, उस दौरान चार लोगों (पीएम मोदी के अलावा Congress की सोनिया गांधी और उनके बच्चे- राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा) को इस सिक्योरिटी का फायदा मिलता था। पिछले ही साल SPG Act में संशोधन हुआ है।

