कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर अमेरिका में भी तेजी से फैला है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में कोरोना से संक्रमण के अब तक तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अपने देश में हालात बेकाबू होते देख राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत से कोरोना के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रही मलेरिया रोधी दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन (Hydroxychloroquine) के निर्यात पर लगी रोक को हटाने की मांग की। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि यदि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाकर अमेरिका को इस दवा की आपूर्ति नहीं करता है तो वह इसका जवाब दे सकते हैं।

ट्रंप की ‘धमकी’ के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया कि, ‘हमारी प्राथमिकता ये है कि जरूरत की दवाइयों का देश में भरपूर स्टॉक हो, ताकि अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसी के चलते कई दवाइयों पर कुछ समय के लिए निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन लगातार नए हालात को देखते हुए सरकार ने कुछ दवाओं पर लगी निर्यात की रोक हटा दी है।’

पहले ट्रंप की ‘धमकी’ औऱ फिर भारत सरकार द्वारा कुछ दवाइयों पर से निर्यात हटाने के फैसले के बाद सोशल मीडिया में पीएम नरेंद्र मोदी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी कई मौकों पर डोनल्ड ट्रंप को अपना अच्छा दोस्त बता चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल ट्रंप ने किया है उससे पीएम मोदी सोशल मीडिया में लोगों के निशाने पर आ गए हैं।

पीएम मोदी पर तमाम मीम्स वायरल हो रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अब कहां गया 56 इंच का सीना। ऐसा लिखने वाले लोग तर्क दे रहे हैं कि पीएम 56 इंच का सीना होने की बात करते हैं औऱ अमेरिका के दवाब में इस तरह से बिखर जाते हैं। वहीं पीएम मोदी के कुछ पुराने वीडियो भी वायरल किये जा रहे हैं जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि हमारे देश पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। कुछ यूजर्स ने लिखा कि हमने आजतक अमेरिका के सबसे कमजोर राष्ट्रपति से डरने वाला कोई भी पीएम नहीं देखा।

Doland #Trump did not consider his dosti with his chaddi buddy Modi and gave Dhamki that he will do Retaliation..!!

Itni saar pappi-jhappi ka ye silaa mila!!

Howdy Modi? What did shahehSHAH tell u??#hydroxychloriquine pic.twitter.com/jVeIrFMNQu

— Kim hyussain (@Kim786Jk) April 7, 2020