फिल्म मेकर अनुराग कश्यप सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं। वह आए दिन सामाजिक औऱ राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। अपनी बात रखते हुए वह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री या फिर देश के गृहमंत्री पर भी निशाना साधने से नहीं चूकते। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ है। इस बार उनके निशाने पर आए हैं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय। अनुराग कश्यप ने अमित मालवीय को उनके एक ट्वीट पर गौमूत्र पीने और थाली बजाते रहने की सलाह देते हुए चुटकी ली है।

दरअसल हुआ ये कि सोमवार 30 मार्च को यूपी के बरेली का एक वीडियो सुर्खियों में आया जहां दिल्ली, हरियाणा, नोएडा से आए सैकड़ों मजदूरों, महिलाओं और छोटे बच्चों को जमीन पर बैठाकर उनके ऊपर डिसइंफेक्ट दवाई का छिड़काव किया गया। इस वीडियो पर खूब बवाल हुआ। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में लोगों ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया।

इसी पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक अन्य वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- ये केरल का वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि दूसरे राज्यों से आए लोगों पर छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन लोगों को यूपी की घटना पर ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि वहां भगवाधारी संत राज्य के लोगों की भलाई करने में लगा हुआ है।

This is Kerala, where agencies are mass ‘spraying’ people crossing borders. But all the outrage is reserved for UP, because a saffron clad monk of the BJP is the Chief Minister and is doing a good job!#IndiaFightsCorona while ‘The Lobby’ fights India…pic.twitter.com/FWCUxWbl5z

— Amit Malviya (@amitmalviya) March 30, 2020