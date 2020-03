Coronavirus in India: कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। चीन के वुहान प्रांत से निकले इस खतरनाक वायरस ने अब तक हजारों जिंदगियां लील ली हैं। लाखों की संख्या में लोग इससे संक्रमित हुए हैं। कई उद्योग ठप्प पड़ गए हैं। WHO ने इस संक्रमण को महामारी घोषित कर दिया है। भारत भी इस संक्रमण से अछूता नहीं है। अपने देश में अब तक 127 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दो लोगों की मौत भी हो गई है।

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने तमाम तरह के कदम उठाए हैं। दिल्ली में महामारी एक्ट लागू किया जा चुका है। इस एक्ट के तहत 50 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। वहीं अन्य राज्यों में भी इस संक्रमण से बचाव के लिए मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर और तमाम ऐसी जगहों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं जहां पर भीड़ एकत्रित होती है।

कोरोना वायरस के खतरे की चर्चा मीडिया में भी प्रमुखता से छाई हुई है। इसपर राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कह रही है कि उसने इस संक्रमण से बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और इससे छुटकारे के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

इसी मुद्दे पर एक हिंदी न्यूज चैनल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कांग्रेस के रोहन गुप्ता में डिबेट हो रही थी। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा से पूछ दिया कि COVID 19 का फुल फॉर्म क्या है? संबित पात्रा ये सवाल सुनते ही झल्ला गए और एंकर से कहने लगे कि अब ये लोग यही सब करेंगे। डिबेट की एंकर ने भी कांग्रेस नेता से कहा कि आप लोग संबित पात्रा का जनरल नॉलेज क्यों टेस्ट करते रहते हैं।

रोहन गुप्ता एंकर और संबित पात्रा की तमाम आपत्तियों के बाद भी अपने सवाल पर टिके रहे और उनसे COVID 19 का फुलफॉर्म पूछते रहे। रोहन कुमार ने ये कहते हुए संबित पात्रा पर हमला जारी रखा कि ये बीजेपी को लोग कोरोना वायरस पर गंभीर होने की बात करते हैं और COVID 19 के बारे में नहीं जानते।

सोशल मीडिया में डिबेट का ये हिस्सा वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लोग लिख रहे हैं कि संबित पात्रा डॉक्टर हो कर भी जवाब नहीं दे पा रहे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि संबित पात्रा की डॉक्टरी की डिग्री की जांच करनी चाहिए।

It’s difficult to understand who’s more flustered here – @sambitswaraj or @romanaisarkhan – who tried her best to save the good ‘doctor’ from a specific medical question … but @rohanrgupta didn’t let go pic.twitter.com/VV8yu9fHYX

— Akash Banerjee (@TheDeshBhakt) March 17, 2020