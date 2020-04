Coronavirus Lockdown: कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 3 मई तक पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के कारण तमाम लोगों को खाने-पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ऐसी खबरें, तस्वीरें औऱ वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें लॉकडाउन के कारण लोगों के भूखे रहने की बातें दिखी हैं। अब ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि घर में राशन ना होने के कारण बच्चे मेंढक पकड़कर खा रहे हैं। वीडियो बिहार के जहानाबाद का बताया जा रहा है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा बता रहा है कि देश में लॉकडाउन घोषित होने की वजह से उनके घरों में अनाज खत्म हो गया है। ऐसे में वे क्या करे उनके घरों में अनाज नहीं होने पर वे मेंढक से अपनी भूख मिटा रहे हैं। बच्चा बता रहा है कि वह आस-पास से पहले मेंढक पकड़ते हैं। जिसके बाद वे उन मेंढकों की चमड़ी को निकालते हैं। इसके बाद उसे आग में भूजते हैं फिर उसे खाते हैं।

इस वायरल वीडियो पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अब कहां गए वो सरकारी वादे जिसमें कहा गया था कि कोई भूखा नहीं रहेगा। लोगों ने इस वीडियो पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी खूब ट्रोल किया। लोगों ने लिखा कि ये सब नीतीश कुमार को दिख रहा है कि उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं।

This is unbelievable and shameful for any government.

