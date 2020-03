Coronavirus in India: दुनिया के 70 देश कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुके हैं। चीन से निकले इस वायरस के कारण अब तक 3,123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 91,783 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित है। अगर भारत की बात करें तो अब तक यहां पर 29 केस सामने आए हैं, जिनमें से तीन का इलाज हो गया है और बाकी के इलाज की प्रक्रिया जारी है।

कोरोना वायरस का खौफ आम इंसानों के साथ ही संसद में भी देखने को मिला। पार्लियामेंट में भी सांसद हाथ मिलाने से पहले हाथों में सैनेटाइजर लगा रहे हैं। ट्विटर पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद लोगों से मिलने से पहले सैनेटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वह जयराम रमेश और अपने एक और साथी को भी सैनेटाइजर इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं।

वीडियो में कोरोना वायरस पर बात करते हुए पूर्व मंत्री जयराम रमेश ये कहते भी दिख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश में कहा है कि वो हाथ मिलाने की जगह नमस्ते किया करें।

Corona virus fear hits parliament , senior members applying sanitizer to each other..Also talking abut Israeli PM ⁦@IsraeliPM⁩ advise to do Namaste .. ⁦@ghulamnazad⁩ ⁦@Jairam_Ramesh⁩ ⁦@Ashoke_Raj⁩ pic.twitter.com/5lKcu6GPlM

— Naveen Kapoor ANI (@IamNaveenKapoor) March 5, 2020