‘पीएम को राखी बांधने के लिए नहीं चाहिए था आधार नंबर’, सोशल मीडिया पर फैलाया गया झूठ

इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस पोस्ट में ये दावा किया गया है कि रक्षाबंधन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने के लिए आने वाले सभी बच्चों और महिलाओं के लिए आधार कार्ड लाना अनिवार्य किया गया था। दावा ये भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी की कलाई पर राखी बांधने की इजाजत उन्हीं लोगों को दी गई, जिनके पास में आधार कार्ड थे।

इस दावे का आधार पीएमओ इंडिया और प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की आधिकारिक वेबसाइट से साझा की गई फोटो को बताया जा रहा है। इस फोटो में एक लड़की पीएम मोदी की कलाई में राखी बांध रही है। राखी बांधने वाली लड़की के हाथ में आधार कार्ड भी दिख रहा है। इस फोटो को फेसबुक पर ‘वायरल इन इंडिया’ नाम के फेसबुक पेज ने भी साझा किया था। लेकिन इस फोटो के साथ जो कैप्शन लिखा गया। वही सारे भ्रम का मूल था। इसी पोस्ट के कारण न सिर्फ फेसबुक बल्कि ट्विटर पर भी ये पोस्ट जमकर साझा की गई।

Is aadhaar mandatory to tie Rakhi to PM..?? Look at her Hand.. #letsridetogether with #RakshaBandhan pic.twitter.com/Wxp6fRWQzX

