21वीं सदी में किसी भी सोशल मीडिया पर कब क्या नेटिजन्स को पसंद आ जाए और कब क्या ट्रोल होने लगे इसका कुछ पता नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो एक मां का बेटी के लिए नोट है। नोट में मां ने बेटी को बताया है कि फ्रिज में क्या क्या है और कहां कहां पर रखा है। इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही नेटिजन्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। इस पोस्ट को ट्विटर पर @shrutithenaik के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है।

क्या है फोटो कैप्शन: फोटो को @shrutithenaik ने शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- मां भारत लौट गई हैं और उन्होंने फ्रिज पर मेरे लिए यह छोड़ा है।’ गौरतलब है कि जो नोट मां ने अपनी बेटी के लिए लिखा है वो हाथों से लिखा हुआ है। वहीं नोट चार भागों में विभाजित है, जिसमें लोअर शेल्फ, नेक्स्ट अपर, मेन कंपार्टमेंट, ऑन डोर और फ्रोजन लिखा है। बता दें कि मां ने नोट में फ्रिज के सेक्शन्स को डिवाइड किया हुआ है और उसके मुताबिक खाना स्टोर किया है। मां ने करीब एक महीने का खाना फ्रिज में रखा है।

mom returned to india today and she left this on my fridge pic.twitter.com/0URkT8dOdn — shooti (@shrutithenaik) May 12, 2019

रिएक्शन्स की भरमार: shrutithenaik के पोस्ट पर नेटिजन्स के रिएक्शन की भरमार लग गई है। करीब 2 हजार से अधिक रिएक्शन्स और 100 से अधिक रिप्लाई इस पोस्ट पर आ चुके हैं।

कैसे हैं रिएक्शन: एक नजर उन रिएक्शन्स पर जो shrutithenaik के पोस्ट पर आ रहे हैं।

Thats Gold. Its her way of “Beta Khaana khaaya” every day.

God bless all Mothers. — Varadraj (@varadadya) May 12, 2019

This is sucha awww moment. So lovely! — Shivani Goel (@shivanigoel111) May 12, 2019

cryyyyying dr poonam help — shooti (@shrutithenaik) May 12, 2019

