तमिलनाडु पुलिस द्वारा शेयर किए गए एक वायरल वीडियो में कॉन्स्टेबल एम. वेलमुरुगन को कोयंबटूर में संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को रोकने के लिए तेज़ रफ़्तार कार की छत से 40 किलोमीटर तक चिपके हुए देखा जा सकता है। इस घटना के बाद, सोशल मीडिया यूज़र्स उनकी बहादुरी के लिए उन्हें तुरंत प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं।

पुलिस कांस्टेबल ने तस्करों को पकड़ने के लिए गजब की बहादुरी दिखाई है, वे 40 किमी तक कार की छत पर चिपके रहे मगर हार नहीं मानी और आखिरकार तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। इस वीडियो में तमिलनाडु पुलिस का एक कांस्टेबल संदिग्ध तस्करों को भागने से रोकने के लिए तेज़ रफ़्तार गाड़ी की छत पर करीब 40 किलोमीटर तक लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे पुलिसवाले का प्रमोशन होना चाहिए।

कांस्टेबल एम. वेलमुरुगन की चर्चा

तमिलनाडु पुलिस की ओर से एक्स पर पोस्ट किए गए इस वायरल वीडियो में कोयंबटूर के हाईवे पर एक सफ़ेद हुंडई क्रेटा तेज़ रफ़्तार से दौड़ती दिख रही है। गाड़ी की छत पर ग्रेड-1 कांस्टेबल एम. वेलमुरुगन लेटे हुए हैं और उन्होंने गाड़ी को मज़बूती से पकड़ रखा है ताकि संदिग्ध भाग न सकें; इन संदिग्धों के पास कथित तौर पर प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद थे।

बेंगलुरु में AI कैमरे ने गिटार को समझा पीछे बैठी सवारी, बिना हेलमेट का चालान काटकर पत्नी को भेज दिया नोटिस नोटिस

पुलिस ने बताया कि हाईवे पेट्रोल टीम को भागती हुई गाड़ी के बारे में जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और आखिरकार गाड़ी को रोक लिया। इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ़्तार किया है, जो कथित तौर पर राजस्थान के रहने वाले हैं।

तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक डॉ. महेश कुमार अग्रवाल ने इस खतरनाक ऑपरेशन के दौरान कांस्टेबल वेलमुरुगन की हिम्मत, सूझबूझ और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा की तारीफ़ की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा, “कृपया उन्हें प्रमोट करें और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करें ताकि वे भी उनका अनुसरण कर सकें। अगर पुलिस बल ऐसा हो, तो नागरिकों को कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

आइए TN को अपराध-मुक्त बनाएं ऐसे समर्पित लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए, सर। उम्मीद है कि आप लोगों की इस अपील पर विचार करेंगे।” एक और यूज़र ने कमेंट किया, “उन्हें तुरंत अगले ऊंचे पद पर प्रमोट किया जाना चाहिए। यह सबसे अच्छा इनाम है जो किसी को दिया जा सकता है।” एक तीसरे यूज़र ने कहा, “अपनी जान और सुरक्षा की परवाह किए बिना काम करके उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, वह बहुत तारीफ़ के काबिल है। वे न सिर्फ़ तारीफ़ के हक़दार हैं, बल्कि उन्हें प्रमोशन भी मिलनी चाहिए।”

जोखिम भरा पीछा

यह घटना रविवार को करुमाथमपट्टी टोल गेट के पास हुई, जहां पुलिस तंबाकू उत्पादों समेत प्रतिबंधित सामान की कथित तस्करी की जानकारी के आधार पर जांच कर रही थी। तमिलनाडु पुलिस की X पर की गई पोस्ट के अनुसार, वेलमुरुगन ने एक संदिग्ध हुंडई क्रेटा को रोकने की कोशिश की। गाड़ी में सवार लोगों ने भागने की कोशिश में कॉन्स्टेबल की तरफ गाड़ी तेज़ी से बढ़ाई, जिससे अपनी जान बचाने और संदिग्धों को भागने से रोकने के लिए उन्हें कार पर चढ़ना पड़ा।

चलती हुई गाड़ी की छत पर वेल मुरुगन कई किलोमीटर तक बने रहे, जब तक कि पुलिस ने आखिरकार उसे रोक नहीं लिया। पुलिस ने बताया कि कथित तस्करी और भागने की कोशिश से जुड़े हालात की आगे जांच की जा रही है। इस वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है, खैर आपकी क्या राय है।

यह भी पढ़ें- Kanpur: पेन गिफ्ट लेकर SP से मिलने पहुंची महिला, देखते ही रो पड़ी, फिर SP ने कसकर गले लगा लिया

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…