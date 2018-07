कांग्रेस सोशल मीडिया टीम के सदस्य चिराग पटनायक (39) पर उनकी पूर्व सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद आरोपी को आईपीसी की धारा 354-A, 509 के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि कुछ घंटे हवालात में रखने के बाद पुलिस ने सोमवार (30 जुलाई, 2018) देर रात उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद चिराग पटनायक के खिलाफ 3 जुलाई को एफआईआर दर्ज की। इस दौरान कांग्रेस सद्सय संग काम कर रही एक महिला ने उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। खबर है कि घटना के बाद महिला ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम छोड़ दी।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस सोशल मीडिया चीफ दिव्या स्पंदना ने आरोपी के टीम सदस्यों के साक्षात्कार से जुड़ा एक बयान जारी किया। इस बयान में लिखा था कि अपने सहयोगियों के प्रति चिराग का ‘चरित्र अच्छा’ था। कांग्रेस सोशल मीडिया चीफ ने आगे कहा कि मीडिया में मामला सार्वजनिक होने से पहले वो इससे पूरी तरह अंजान थी। उन्होंने आगे कहा, ‘हमने शिकायतकर्ता से संपर्क किया है और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।’

