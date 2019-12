Congress Christmas Wish BJP: क्रिसमस के मौके पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अनोखे अंदाज में विश किया है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए अपने ट्वीट में बुधवार को (25 दिसंबर) लिखा कि ‘जुमला बेल्स, जुमला बेल्स, जुमला ऑल द वे..। इस दौरान पार्टी ने ट्वीट में चार मीम्स भी शेयर किए हैं, जिनमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कॉर्टून बने हैं।

क्या है कांग्रेस के ट्वीट में: देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा, ‘जुमला बेल्स, जुमला बेल्स, जुमला ऑल द वे.. ओह व्हाट फन इट इज टू सी व्हाट एन ऑनेस्ट गवर्मेंट माइट से।’ इसमें पीएम मोदी के मीम्स पर लिखा है, ‘ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस (Christmas) इज नेहरू जी अप्रूवल’ वहीं अमित शाह की फोटो पर लिखा है, ‘ऑल आई वांट फॉर क्रिसमस इज फॉर मोदी टू डू व्हाट आई से।’

Jumla bells, jumla bells, jumlas all the way

Oh what fun it is to see what an honest govt might say#HappyChristmas pic.twitter.com/3wL65ekugY

— Congress (@INCIndia) December 25, 2019