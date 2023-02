‘अडानी काण्ड’ बड़ा भ्रष्टाचार, पीएम भी हैं शामिल… कांग्रेस नेता के बयान पर आप विधायक ने पूछा- कितने पैसे खाए कांग्रेस की सरकार ने?

कांग्रेस ने दिल्ली में स्टटे बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और जीवन बीमा निगम (LIC) के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया।

Gautam Adani: उद्योगपति गौतम अडानी (Photo Credit- Bloomberg)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram