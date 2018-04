ड्राइवर का नाम मोदी था इसलिए कैब कैंसिल कर दी- कांग्रेस नेता ने ली पीएम पर चुटकी, खुद हो गए ट्रोल

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय झा ने एक ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा, लेकिन लोगों ने उल्टा उन्हें ही ट्रोल कर दिया। दरअसल संजय झा ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने ओला कैब की बुकिंग इसलिए कैंसिल कर दी, क्योंकि कैब के ड्राइवर का नाम मोदी था। वहीं संजय झा के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ही निशाने पर ले लिया। बता दें कि संजय झा का यह ट्वीट उस खबर के बाद आया है, जिसमें लखनऊ के एक व्यक्ति ने ओला कैब की बुकिंग इसलिए कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उस कैब का ड्राइवर एक मुस्लिम था।

इस व्यक्ति ने बाकायदा इस बात को ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि वह नहीं चाहता कि उसका पैसा किसी जेहादी को मिले। इस ट्वीट पर काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद ओला कैब को भी ट्वीट कर अपना जवाब देना पड़ा था। ओला कैब ने अपने जवाब में लिखा कि ओला, अपने देश की तरह एक सेक्यूलर जगह है और हम अपने ड्राइवरों, ग्राहकों और पार्टनरों में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेद नहीं करते। हम अपील करते हैं कि हमारे ड्राइवर, ग्राहक और पार्टनर एक दूसरे के साथ इज्जत से बर्ताव करें।

Cancelled #OlaCab driver because his name was Modi. In summer, one can do with less hot air. — Sanjay Jha (@JhaSanjay) April 23, 2018

Mr. Jha you are so obsess with MODI wave.

Doing these cheap remarks is not going to help..Infact it give boost to the wave ..! — Hariom Patel (@hariom0128) April 23, 2018

Piddis are not allowed in ola cab. — kavi(@kavita_tewari) April 23, 2018

A dog cancelled the idea peeing when he saw name of @JhaSanjay on lamp post..! — Dr Jitendra Nagar (@NagarJitendra) April 23, 2018

lol, u just missed out on a confirmed seat, which u may not get in 2019 lol — ßαßu ßhαïψα (@Shahrcasm) April 23, 2018

माना जा रहा है कि ओला कैब की घटना से प्रेरित होकर ही संजय झा ने यह ट्वीट किया है। बता दें कि संजय झा कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं। वह कई बार पीएम मोदी पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप से निशाना साधते रहे हैं। अपने एक ट्वीट में संजय झा ने पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में समानता बताते हुए कहा कि दोनों ही नेता दूसरों की बीवियों की आलोचना करने, बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। संजय झा के इस ट्वीट पर भी लोगों ने उनकी काफी आलोचना की थी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App