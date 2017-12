कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी को कहा ‘हवा-हवाई’, टि्वटर यूजर्स ने तस्वीरों से किया वार

कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में सीप्लेन के जरिए चुनाव प्रचार करने को ‘हवा हवाई’ कह चुटकी ली और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विकास को नहीं समझ पाई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हिंदी फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ के एक गीत का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, “वे विकास को समझ नहीं पाए। इसे हवा हवाई कहते हैं।” सुरजेवाला की यह टिप्पणी गुजरात चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री के सीप्लेन से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से करीब 180 किमी दूर मेहसाणा जिले के धरोई तक उड़ान भरने के बाद आई है। मोदी ने भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्य से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की है, जो 1995 से गुजरात की सत्ता पर काबिज है। मोदी ने ट्वीट किया, “वायु, सड़क व रेल मार्ग के साथ ही हमारी सरकार जल मार्ग का भी लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। यह सब 125 करोड़ भारतीयों के लिए है।”

रणदीप सुरजेवाला की इस टिप्पणी पर ट्वीटर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा, ‘ अगर मोदी वंशवाद की राजनीति पर हमला कर रहे हैं तो इस तरह की प्रतिक्रिया ना दें। इन तस्वीरों को देखिए। नरेंद्र मोदी फैन क्लब नाम के ट्विटर अकाउंट ने भी कहा है कि देश की गरीबी ना उनको दिखी भाई कहते हैं उनकों हवा-हवाई। एक यूजर ने लिखा है कि जब देश में गरीबी में था तो कुछ लोग चार्टर प्लेन में जन्मदिन मनाया करते थे। एक यूजर ने लिखा है कि जिनके भैया हाफिज भाई, वो देवे हैं राम दुहाई।’

Do not cry foul if dynasty is shown mirror…Have a sample of those who did all(1947massacre of partition,1975 emergency,1985 Bofors,and then 10 yrs of UPA’s mega scams) to have luxury of life at cost of poor indians@INCIndia @priyankac19 @TimesNow @republic #मोदीमय_Gujarat pic.twitter.com/WXFYsp3JRN — jspandey (@jspandey_) December 12, 2017

Here is one more. When there was accute poverty in India, some people used to celebrate their birthdays is charter planes. pic.twitter.com/SHQhEUh5Ra — Praveen Agrawal (@agrawalp2001) December 12, 2017

गुजरात मे जब उन्होंने vote न पाई।

तो लोग कहते है, उनको आने लगी रुलाई। — Fazlur Rahman (@fazlur31) December 12, 2017

Pic 1 & 2 – Vikash before Gujarat elections as a maalik

Pic 3 – Vikas during Gujarat elections,

Poses as Servant to become Master

Sab Hawa – Hawai bhai pic.twitter.com/J1ZbrwttOA — mallik (@mallikarjun456) December 12, 2017

धर्ती के सारे भाग मे प्रचार कर चुके प्रधानमंत्री जी

इसीलिए अब नदी तालाब अौर डैम मे चुनावी सभा कर रहें हैं — Drraziuddinsiddiqui (@drraziuddinsid1) December 12, 2017

बता दें कि आज गुजरात चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। गुजरात में 14 दिसंबर को 93 सीटों के लिए मतदान है। यहां पर मतगणना 18 दिसंबर को होगी।

