अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की और से राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर घोटाले के आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह व सपा नेता पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय ने करोड़ों रुपए ‘चंपत’ कर दिए हैं। आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए पहले एक भूमि 2 करोड़ रुपये में एक अन्य व्यक्ति द्वारा खरीदी गई। केवल 10 मिनट बाद वही भूमि राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा 16 करोड़ रुपये की अधिक राशि देकर 18.5 करोड़ रुपये में खरीदी गई।

इसी मुद्दे पर न्यूज़ 18 इंडिया टीवी चैनल पर एक लाइव डिबेट हो रही थी। जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से सवाल पूछा कि कभी रामचरितमानस पढ़ी है आपने? उनके इस सवाल का जवाब देते हुए संबित पात्रा ने सोनिया गांधी का नाम लेते हुए कहा कि वह सब तो सोनिया गांधी ने पढ़ लिया है। उनकी इस डिबेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

