सोशल मीडिया पर एक गलत हरकत आपकी भारी किरकिरी करा सकती है। ऐसा ही वाकया कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ पेश आया। सोमवार को लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड-शो में भारी जनसमूह देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं रोड-शो की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब साझा कीं और इसे प्रियंका गांधी की ‘आंधी’ करार दिया। इसी क्रम में प्रियंका चतुर्वेदी ने भी भीड़ दिखाने के चक्कर में ऐसी तस्वीर ट्वीट कर डाली जिसका राहुल के रोडशो से कुछ लेना-देना ही नहीं था।

चतुर्वेदी ने आंध्र प्रदेश की एक चुनावी जनसभा की तस्वीर को लखनऊ का रोड-शो बता डाला। इसके बाद वह ट्रोल के निशाने पर आ गईं और उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। हालांकि, प्रियंका ने बाद में अपनी गलती मानी और संशोधित तस्वीर दोबारा ट्वीट किया। इस तस्वीर में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उमड़ी लोगों की भीड़ को दिखाया।

ISB graduates maths of Sister Chatur @priyankac19 , #NayiUmeedNayaDesh fake crowd pictures of #Gajwel #TelanganaElections2018 used to show @priyankagandhi #PriyankaUPRoadshow crowd. #FraudCongress pic.twitter.com/rSsbY2ssDx

प्रियंका चतुर्वेदी के इस तस्वीर के शेयर करने के बावजूद लोगों ने उन्हें नहीं बख्शा और जमकर मजे लेने शुरू कर दिए। प्रियंका पर निशाना साधने में चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेता अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी कांग्रेस प्रवक्ता को दो बातें सुना ही डाली।

I just learnt that @incindia had posted a picture showing a “massive crowd” gathering in UP to welcome #Priyanka. And that they quickly deleted the post when people noticed that the walls in background were painted with messages in Telegu!

If this is true, it‘s hilarious! pic.twitter.com/Q1tOTejD0A

— Kirron Kher (@KirronKherBJP) February 11, 2019