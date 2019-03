कांग्रेस की महिला नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। प्रियंका ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का हवाला देते हुए लिखा है, देश की खुशियां भी चुराई इस चौकीदार ने! इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार के दौरान भारत की गिरती साख का आंकड़ा पेश किया है। 159 देशों की कुल सूची में साल 2013 में भारत 111 पायदान पर था इसके बाद साल 2016 में यह 118 पायदान पर आ गया।2017 में फिर भारत की रैंकिंग में गिरावट आ गई और भारत 122 पायदान पर आ गया।

प्रियंका ने 2018 के आंकड़े भी साझा किया है औरबताया है कि इस साल भारत को 10 पायदान का नुकसान हुआ और भारत 133 वें स्थान पर आ गया। इसके बाद 2019 में भी भारत की रैंक 140 वें स्थान पर आ गई।प्रियंका चतुर्वेदी ने यह आंकड़ा शेयर कर #ModiHaiToMumkinHai का हैशटैग इस्तेमाल किया है।

India’s rank in the World Happiness Index out of 159 countries in the Modi years:

2013 – Rank 111

2016 – Rank 118

2017 – Rank 122

2018 – Rank 133

2019 – Rank 140

देश की ख़ुशियाँ भी चुराई इस चौकिदार ने! #ModiHaiToMumkinHai

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) March 21, 2019