कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी को ट्विटर पर यूजर्स के एक धड़ ने उन्हीं के एक ट्वीट को लेकर जमकर ट्रोल कर दिया है। दरअसल, प्रियंका ने किसी मंत्री का नाम लिए बिना ट्रोल मंत्री को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ही ट्रोल कर दिया। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा था, ‘मैं मंत्री की पसंद के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से ट्रोल सांसद को खड़ा होने की चुनौती देती हूं। मैं ट्रोल मंत्री के खिलाफ उसी सीट से चुनाव लड़ूंगी, है मंजूर?’ इस चुनौती को कांग्रेस प्रवक्ता ने ‘विन एन इलेक्शन फर्स्ट चैलेंज’ नाम दिया है।

इस ट्वीट में प्रियंका ने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन लोगों के कमेंट्स के जरिए यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की प्रवक्ता का इशारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ है। एक यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘तो राहुल गांधी अपनी सीट खाली कर रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया है। स्मृति ईरानी को वॉकओवर मिलने वाला है।’

I challenge the Troll MP to stand from any constituency of Minister's choice in India. I will contest against the troll mantri, hai manzoor? #WinAnElectionFirstChallenge

So @RahulGandhi vacating his seat is confirmed. @smritiirani getting a walkover

If she can make @INCIndia President to win HomeSeat with this LESS margin (12%).

Is @RahulGandhi vacating Amethi seat for you. Good luck.

Congress shouldn't talk about election victory. That's a best joke by itself

Ohhh.. So you indirectly asking LS ticket from @RahulGandhi ..smart lady.. @smritiirani

दरअसल, ईरानी ने मंगलवार को स्मृति ईरानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा था कि अमेठी की जनता उनसे खफा है और इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी अमेठी से नहीं जीत पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि इस सीट पर अगली बार बीजेपी की जीत होगी। ईरानी के इसी बयान के बाद प्रियंका ने इशारों-इशारों में उनके ऊपर निशाना साधा और ट्वीट किया। ट्रोल मंत्री वाले ट्वीट की वजह से ट्विटर पर ट्रोल होने के बाद प्रियंका ने एक अन्य ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने किसी मंत्री का नाम भी नहीं लिया था और बीजेपी के लोगों ने यह अंदाजा लगा लिया कि वह किस मंत्री के बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘मुझे मंत्री जी के सभी बॉट्स और फैन को अपनी टाइमलाइन पर देखकर मजा आ रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री जी ने एक काम किया है और इसके लिए उन्हें श्रेय भी मिलना चाहिए, उन्होंने बॉट्स की एक आर्मी बना ली है।’

Super like how all BJPians replying to my troll minister tweets know exactly which Minister I am speaking about.

They endorse my view of the minister I guess 😉

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) May 29, 2018