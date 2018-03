स्मृति ईरानी को नहीं पता था भारत में कितने राज्य? कांग्रेस प्रवक्ता ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री स्‍मृति ईरानी ने हाल ही में कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी पर NCC के बारे में अनभिज्ञता पर निशाना साधा था। ईरानी ने कहा था कि कांग्रेस ने सिंगापुर की एक कंपनी को अपने आधिकारिक एप ‘विदआईएनसी’ से डेटा साझा किया था, जोकि अब गूगल प्ले स्टोर से गायब हो चुका है। ईरानी ने ट्वीट कर गांधी से पूछा कि क्या उनकी टीम ने उनके द्वारा ‘नमो’ एप को डिलीट करने को कहने को ठीक से नहीं समझा और इसके बदले ‘विदआईएनसी’ एप को गूगल स्टोर से हटा दिया। प्ले स्टोर का स्क्रीन शॉट्स पोस्ट करते हुए स्मृति ईरानी ने पूछा, “यह क्या राहुल गांधीजी, लगता है आपकी टीम, आपने जो करने को कहा उसके उलट काम कर रही है। नमोएप डिलीट करने के बजाए उन्होंने कांग्रेसएप को ही हटा दिया।”

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से पूछा कि क्या वह बताएंगे कि ‘कांग्रेस ने सिगापुर के सर्वर को डेटा क्यों भेजा, जिसे कोई व्यक्ति, गुप्तचर व एनालिटिका उपयोग कर सकता था।’ उन्होंने ब्रिटिश कंपनी का जिक्र किया, जिसने फेसबुल यूजर डेटा का राजनीतिक मकसदों से उपयोग करके तूफान खड़ा कर दिया है। अब इसके जवाब जवाब में कांग्रेस प्रवक्‍ता संजय झा ने स्‍मृति ईरानी का एक पुराना वीडियो शेयर कर उनपर पलटवार किया है।

राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की प्रतिक्रिया में ट्विटर यूजर @Joydas ने यह वीडियो शेयर किया। तब स्‍मृति ईरानी शेखर सुमन के शो में पहुंची थीं। उसी समय उन्‍होंने बीजेपी ज्‍वाइन की थी। तब शेखर ने उनसे पूछा था, ”हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी के बारे में आपका ज्ञान कितना है। आप ये बताइए कि भारत में कितने राज्‍य है?” इसके जवाब में स्‍मृति ने कहा- मुझे नहीं पता।

Cute of @smritiirani, who didn’t even know how many States are there in India, to mock @RahulGandhi for not answering what benefits should be given to NCC cadets who have cleared “C” Certification pic.twitter.com/3rM6IJVHhe

— Joy (@Joydas) March 27, 2018