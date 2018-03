कांग्रेस प्रवक्ता का तंज- मोदी को बागवान की सीडी भिजवाने वाले हैं आडवाणी, लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। सिंघवी ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि बीजेपी नेता आडवाणी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में चर्चित फिल्म बागवान की एक CD भिजवाने वाले हैं। फिल्म बागवान अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जिनके बेटे रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने से अलग कर देते हैं। फिल्म में अभिनेता अमिताभ अभिनेत्री हेमामालिनी के साथ रहते हैं। सिंघवी द्वारा शेयर किया गया एएनआई का यह वीडियो त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब के शपथ ग्रहण समारोह का है। एएनआई ने इस वीडियो का शीर्षक देते हुए लिखा है, “बिप्लब देब के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम मानिक सरकार मिल रहे हैं।” इस वीडियो में मानिक सरकार के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी , मुरली मनोहर जोशी समेत दूसरे नेता भी मंच पर मौजूद हैं।

Advaniji to send a Baghban CD to the house of PM Modi after thishttps://t.co/o0Tb5qPEjc

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) March 9, 2018