ट्विटर वार: कांग्रेस ने छेड़ा डिलीट नमो ऐप अभियान, बीजेपी ने ऐसे किया पलटवार

कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लोगों से नरेंद्र मोदी एप को अपने मोबाइल से हटाने की अपील की है। पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने इस बावत ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि नमो एप डाउनलोड करने से यूजर की व्यक्तिगत सूचनाएं उसकी अनुमति के बिना तीसरे पक्ष के पास चली जाती है। बीजेपी ने इन आरोपों को झूठ बताया है और इसे कांग्रेस का प्रोपगैंडा करार दिया है। बता दें कि नमो एप पीएम नरेंद्र मोदी का एप है। इस एप के जरिये यूजर पीएम की गतिविधियों से जुड़ा रह सकता है। इस एप पर पीएम के सभी कार्यक्रम लाइव और आर्काइव में देखे जा सकते हैं। पीएम मोदी ने इसे जून 2015 में लॉन्च किया था। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम का नेतृत्व कर रही दिव्या स्पंदना ने कहा है कि नमो एप को मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद इसके जरिये यूजर के निजी डाटा पर सेंधमारी की जाती है। उन्होंने कहा है कि लोगों को इस एप को अपने मोबाइल से तुंरत डिलीट करना चाहिए। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा है कि नमो एप आपके डाटा के जरिये आपके व्यवहार पर नियंत्रण करता है।

Uninstall the Namo App from your phone- Do it now! https://t.co/NQBFJhDSrq

Look at this video. This is how apps like Facebook and #NaMoApp capture your data and then manipulate your behaviour.

Don’t allow yourself, your family & friends to get manipulated. #DeleteNaMoApp pic.twitter.com/8HhfwFNa0s

