शनिवार (30 जून) के दिन यानी सोशल मीडिया डे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने पीएम मोदी के लिए ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए उनसे खास गुहार की है। कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी से गुहार की है कि वह उन सभी ट्रोल्स को अनफॉलो कर दें जो सोशल मीडिया पर यूजर्स को विशेष तौर पर महिलाओं को निशाना बनाते हैं और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं।

कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में कुछ लड़कियां गाना गाते हुए पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं। महिलाएं अंग्रेजी में गाते हुए कह रही हैं, ‘मोदी जी आप एक असली प्रधानमंत्री की तरह उन सभी लोगों को अनफॉलो कीजिए जो महिलाओं को सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं। जो महिलाओं के लिए और बाकी यूजर्स के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं।’ इस म्यूजिकल अपील को हैशटेग प्राइम मिनिस्टर अनफॉलो ट्रोल्स (#PrimeMinisterUnfollowTrolls) के नाम से शेयर किया जा रहा है।

SOCIAL MEDIA DAY….

Tired of online trolls.

Women have some thing to say……………@narendramodi#PrimeMinisterUnfollowTrolls pic.twitter.com/4dGhyw6nq3

— Himachal Congress (@INCHimachal) June 30, 2018