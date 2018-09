कन्नड़, तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम कर राजनीति में उतरीं कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख दिव्या स्पंदना उर्फ राम्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल होना पड़ रहा है। राम्या ने पीएम मोदी के एक साक्षात्कार का एडिटेड वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी अपनी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करते नजर आते हैं। राम्या ने करीब 29 सेकेंड का वीडियो ट्वीट किया जिसके खत्म होने पर ऐसा मालूम होता है कि पीएम मोदी हाईस्कूल तक ही पढ़-लिखे हैं लेकिन कमेंट्स सेक्शन में यूजर्स मोदी के उसी साक्षात्कार का लंबी अवधि वाला वीडियो शेयर कर कांग्रेस नेता पर निशाना साध रहे हैं। राम्या ने मंगलवार (18 सितंबर) पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, ‘बड़ी मुश्किल से विडियो ढूंढा है, ये 1998 का इन्टरव्यू है जिसमें साहब खुद कह रहे हैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूं, लेकिन आज साहब के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है जो 1979 में किया था!’ हालांकि, मीडिया में मोदी के इंटरव्यू की सच्चाई प्रकाशित होने के बाद राम्या ने अपने ट्वीट को डिलीट करने के बजाय एक समाचार वेबसाइट का लिंक ट्वीट कर सफाई पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो पूरा नहीं था, वह उन्हें वॉट्सऐप पर मिला था।

एक यूजर राज आनंद ने राम्या के वीडियो के जवाब में मोदी के उसी साक्षात्कार का करीब 2.20 मिनट का वीडियो रिप्लाई किया। इस वीडियो में मोदी अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में विस्तार से बताते हुए दिखते हैं। सुदीप यादव नाम के यूजर ने राम्या से सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछ लिया। निशांत नाम के यूजर ने लिखा, ”दिव्या, कुछ भी नया नहीं है, फर्जी पार्टी के द्वारा एकबार फिर फर्जी वीडियो जो दिखाता है कि यह अधूरा वीडियो है और मोदी जी की बदनामी करना कांग्रेस का डीएनए और विचारधारा है। कांग्रेसियों तुम बड़े झूठे और बेवकूफ हो, राजीव शुक्ला ने स्वयं यह बताया और इसकी पुष्टि की, नीचे वीडियो देखें।”

चिंतन शाह ने लिखा, ”डियर स्पंदना, कम से कम पूरा सेंटेंस दीजिए, कैसे इतना ट्रोल सहन कर पाती हो। एक राहुल गांधी पूरा सेंटेंस बोल नहीं पाते, दिव्या पूरा सेंटेंस सुन नहीं पाती। मस्त जोड़ी है रे दोनों की।” डॉक्टर नरैन रूपानी ने लिखा, ”वो झूठ बोल रही हैं, ये एडिटेड विडियो है, मोदी जी M.A. तक पढ़े हैं, उसी इंटर्व्यू में आगे सुनिए।” एक यूजर ने लिखा, ”दीदी, मुझे बड़ी आसानी से ये वीडियो मिल गया आपकी पोल खोलने के लिए।”

Divya- Nothing new,fake video again by fake party @RahulGandhi Showing incomplete video & trying to defame Modiji is congress DNA & ideology.Big lier & fool you are Congressman @ShuklaRajiv ji himself told about that & confirmed Read below his interview

https://t.co/J5yHJ5ExT8

— NishantS (@nishants79) September 18, 2018