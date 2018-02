Video: कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड रम्या बोलीं- ‘फेक अकाउंट्स’ बनाओ, कुछ गलत नहीं

कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड दिव्य स्पंदन रम्या का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में रम्या ने कथित तौर पर कांग्रेसियों से फेक अकाउंट्स बनाने की बात कही है। इस वीडियो में उन्हें एक सेमीनार के दौरान यह कहते सुना जा सकता है कि सोशल मीडिया पर एक से ज्यादा अकाउंट बनाओ, ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। टाइम्स नाउ के मुताबिक वीडियो में कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट को संभालने वाली रम्या पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा अकाउंट बनाने का सुझाव देते हुए दिख रही हैं।

रम्या ने कहा, ‘आप सभी को तीन अकाउंट बनाने चाहिए। एक आपके नाम का होना चाहिए और बाकी अकाउंट्स अपने साथियों के नाम पर बनाइए।’ कर्नाटक बीजेपी के नेता बालाजी श्रीनीवास द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में जब किसी ने उनसे फेक वीडियो के बारे में सवाल किया तब उन्होंने कहा, ‘फेक अकाउंट्स बॉट्स की तरह होते हैं। वह रोबोट और मशीन की तरह होते हैं। वह इंसान नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान के पास तीन अकाउंट है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे खुद के पास एक अकाउंट है फेसबुक में। एक पेज भी है मेरा। आप अपने सहयोगी के लिए एक अन्य अकाउंट भी बना सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह कुछ ऐसा है जैसा कि आपके पास वॉट्सएप में एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं। अगर आपके पास वॉट्सएप ग्रुप है तो आपकी जानकारी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच सकती है।’

After a failed attempt to deploy BOTS in order to shore up Rahul Gandhi’s popularity on social media, Divya Spandana, in-charge of Congress’s digital communication, caught on camera urging workers to create multiple ‘fake accounts’ to spread misinformation about Modi govt… pic.twitter.com/x3scrf9ojF

— Amit Malviya (@malviyamit) February 7, 2018