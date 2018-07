प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का पुराना वीडियो साझा करके कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड दिव्या स्पंदना सोशल मीडिया ट्रोल्स का शिकार हो गईं। शनिवार (सात जुलाई) को उन्होंने टि्वटर पर यह वीडियो अपलोड किया था, जिसमें भीड़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। वे कहते दिखे, “मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वसुंधरा राजे मुर्दाबाद, वसुंधरा राजे गौ बैक।” आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर स्थित अमरूदों का बाग में पीएम की शनिवार को रैली हुई थी। दिव्या ने दावा किया कि यह वीडियो उसी रैली का था।

दो मिनट 20 सेकेंड की इस वीडियो क्लिप के साथ दिव्या ने कहा ट्वीट में लिखा था, “मैंने फेसबुक पर यह वीडियो डालना चाहा, मगर पता नहीं क्यों यह वहां जारी नहीं हुआ। क्या आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे? यह जयपुर में नरेंद्र मोदी की आज की रैली का वीडियो है।” अगले ट्वीट में उन्होंने इस वीडियो का लिंक भी दिया, जहां पर उसे डाउनलोड और अपलोड करने का विकल्प दिया गया था।

Tried uploading this video on @facebook but for some strange reason, Facebook is not publishing it. Can you guys try and revert?

It’s a video from @narendramodi rally today in Jaipur. pic.twitter.com/t5SSIZpnsW

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) July 7, 2018