इन दिनों ट्विटर वर्ल्ड में पॉलिटिकल वॉर चल रहा है। ट्विटर पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तंज कसा है और लिखा है कि राहुल रूस, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के ट्वीट के खिलाफ कई कांग्रेस समर्थकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की सोशल मीडिया का प्रभार देख रही कन्नड़ अभिनेत्री और नेता दिव्या स्पंदन उर्फ राम्या ने स्मृति ईरानी को लिखा है कि हमें उनकी जरूरत क्यों पड़ेगी, जब आप हों? दूसरे ट्वीट में राम्या ने लिखा है, ‘स्टोरी तथ्यात्मक रूप से गलत है। मैं आपकी उत्सुकता और बोट्स जनता पार्टी की मजबूरी समझती हूं।’

दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि पिछले कुछ सप्ताह में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ट्विटर पर बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। राहुल के कुछ ट्वीट्स को सबसे ज्यादा लोगों ने रिट्वीट किया है। राहुल ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि समाचार एजेंसी ANI ने एक रिपोर्ट जारी कर आशंका जताई है कि राहुल के ट्वीट्स के इतने ज्यादा रिट्वीट्स होने के पीछे ‘बॉट्स’ हो सकते हैं। बॉट्स, ऐसे कम्प्यूटर अप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमैटिक ढंग से बताए गए टास्क को पूरा करते हैं। राहुल के ट्वीट्स को रिट्वीट करने में बॉट्स की भूमिका की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि उनके कई ट्वीट्स कजाकिस्तान, रूस और इंडोनेशिया के लोकेशन से रिट्वीट हुए हैं। इस बात को लेकर केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

इन्हीं खबरों के आधार पर स्मृति ने कहा है कि लगता है राहुल गांधी अब कजाकिस्तान, रूस, इंडोनेशिया में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। स्मृति ने लिखा, ‘शायद ऑफिस ऑफ आरजी रूस, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान में चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे है।’ एनएनआई के मुताबिक राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट करने वाले कई ट्विटर हैंडर विदेशी हैं। राहुल गांधी के ट्वीट को कजाकिस्तान, रूस और इंडोनेशिया में रिट्वीट किया जा रहा है।

Why do we need them when we have you? https://t.co/2lGH49maeD — Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) October 21, 2017

She is in deep Depression since she had defeated in Amethi — #INCVidyasingh (@vidya7281) October 21, 2017

60 % of Modi’s likers and retweeters are Fakes. — INC_Tharoorian (@Tharoorian_INC) October 21, 2017

Imagine how rattled BJP is. Modi’s own Twitter score is pathetic with 37% real followers, & they are busy dismissing RaGa’s popularity. — Sanjukta Basu (@sanjukta) October 21, 2017

Smiriti Mam is too angry with RG because he defeated her by a huge margin in spite of countrywide so called Modi wave ! — Bilal Ahmed (@BilalAhmedNgp) October 21, 2017

#JawabKaSawal #Pappu knows Amethi voters won’t vote him in 2019. The clever guy’s now cultivating his vote bank in Kazakhstan & Indonesia. — રાહુલ રસિક (@rahulrzen) October 21, 2017

राहुल गांधी जी से मोदी और उनकी टीम घबरा गई है ! मोदी और भाजपा के कुकर्मो की सजा जनता उनको दे रही है और राहुल जी को अपार जन समर्थन और प्यार — ZUBER PATEL (@1Patelzuber) October 21, 2017

